Абонентам МегаФона стал доступен интернет на скорости 5G

Общество

30 марта 2026 12:03 Общество
МегаФон открывает доступ к сети 5G для своих клиентов: уже сейчас абоненты оператора могут подключить «5G режим» и оценить преимущества сети пятого поколения. Активировать услугу можно в личном кабинете или на сайте, она будет доступна на современных моделях смартфонов.

Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи «5G режима» смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.

За пределами этих зон компания с помощью новой услуги готова предоставить абонентам ключевые технологические преимущества сети пятого поколения. Решение увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абонент не должен искать подходящий смартфон и особенную зону покрытия сети.

Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. Компания уверена, что сможет обеспечить такой уровень сигнала. Поэтому, если услуги будут недоступны, пользователи «5G режима» получат компенсацию стоимости мобильного интернета в рамках акции.

«Уже сейчас клиенты МегаФона первыми могут протестировать интернет последнего поколения. Мы уверены, что для них это будет совершенно новым опытом: теперь можно оценить ещё более высокую скорость загрузки видео, файлов, карт, проведения видеотрансляций и работы игр. А если при пользовании “5G режимом” клиент столкнется с недоступностью интернета, мы позаботимся о том, чтобы ему вернулись потраченные средства», – сообщил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Фото: Евгения Поторочина.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 erid: 2SDnjdX8KcV

