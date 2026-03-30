Представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы «Первая ракетка» (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин («Война семей» (18+), «Говорит Земля!» (16+), «ON и она» (16+)). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

По сюжету юная теннисистка Катя вынуждена уйти из профессионального спорта. Теперь, притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Тизер-трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456244422

Светлана Иванова сыграла супругу главного героя — Игоря Стрельникова (Данила Козловский). Воссоединение экранной пары состоялось через 15 лет после выхода фильма «Легенда № 17» (6+).

Светлана Иванова, актриса:

«Мне кажется, что жена спортсмена — это вообще отдельный вид женщины. В нем есть что-то про самопожертвование, поддержку и терпение. Мне нравится, что в героине также присутствуют сила, ирония и мудрость. Очень надеюсь, что во мне тоже это все есть. Да, она бьется за свою семью, не всегда у нее все получается, не все она делает правильно, не ко всем испытаниям оказывается готова... Но именно поэтому получается очень живой персонаж».

За производство проекта отвечает киностудия «Блэк Бокс Продакшн» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Спортивная драма пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Фишер» (18+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (16+), «Балет» (18+) и другие).

Консультантами «Первой ракетки» стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров Международной федерации тенниса (ITF). Кроме того спортсменка стала линейным продюсером «Первой ракетки». В сериале снялись прославленные теннисисты Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Екатерина Макарова и другие.

Константин Маньковский, генеральный продюсер «Блэк Бокс Продакшн»:

«Почти все теннисисты сыграли самих себя, как, например, Николай Давыденко. Он заслуженный мастер спорта и бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, для него это был первый опыт работы в кино. А российский теннисист, тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана в составе национальной сборной России Дмитрий Турсунов исполнил роль одного из тренеров».

О сериале «Первая ракетка» (18+)

Производство: «Блэк Бокс Продакшн» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Жанр: спортивная драма

Режиссер-постановщик: Евгений Корчагин

Оператор-постановщик: Валерий Махмудов

Авторы сценария: Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский, Данил Lumerz, Дмитрий Ефимович

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры «Блэк Бокс Продакшн»: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Директор по производству «Блэк Бокс Продакшн»: Дарья Отвага

Креативные продюсеры: Яна Чиж, Евгения Хрипкова, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Креативный продюсер постпродакшн: Анна Крутий

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Дарья Денисова

Художник по костюмам: Алина Асрян

Художник по гриму: Дарья Сивакова

Художники по реквизиту: Иван Говоров, Зеникова Юлия

В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов.

