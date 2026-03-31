ЛУКОЙЛ принял участие в Дне открытых дверей КНТ Общество

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

28 марта в Кстовском нефтяном техникуме им. Б.И. Корнилова активисты Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») рассказали будущим абитуриентам и их родителям о работе в Компании.

На Дне открытых дверей техникума работники нижегородского НПЗ провели среди школьников тематическую познавательную викторину и показали презентацию о нефтеперерабатывающем заводе, чтобы помочь определиться с будущей профессией.

Обращаясь к родителям потенциальных студентов, директор ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова Татьяна Разина отметила, что главным итогом обучения и сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» становится реальная возможность трудоустройства. На базе техникума набрана и обучается корпоративная группа первого курса, со студентами второго и четвертого курса заключены целевые договоры, ребята выпускных курсов проходят производственную практику на НПЗ Компании. Кроме того, предприятие поддерживает инициативы, помогая будущим специалистам развивать личные качества и социальные навыки.



