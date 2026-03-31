Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 20:00
Нижегородцы смогут бесплатно проверить точность тонометров 6-8 апреля
31 марта 2026 19:10
Знаковые нижегородские объекты 2 апреля подсветят синим в поддержку детей с РАС
31 марта 2026 19:00
T2 стала обладателем пяти "Оскаров" в клиентском сервисе
31 марта 2026 18:31
Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 Восток
31 марта 2026 18:20
Нижегородцам напомнили, что банковский кешбэк не облагается налогами
31 марта 2026 17:50
Какие комедии и книги выбирают нижегородцы
31 марта 2026 17:41
Более 1600 засоров канализации устарнили в Нижнем Новгороде с начала года  
31 марта 2026 17:04
Социальные участковые передали в зону СВО дополнительную гуманитарную помощь
31 марта 2026 16:52
Сотрудникам нижегородской компании вернули 20 млн рублей долга по зарплате  
31 марта 2026 16:43
Бывшая жена Аршавина заплатит 2 млн рублей за разгром съёмной квартиры
31 марта 2026 19:00 Общество
T2 стала обладателем пяти Оскаров в клиентском сервисе

T2, российский оператор мобильной связи, стал победителем в пяти номинациях премии «Хрустальная гарнитура» – ключевого профессионального конкурса в индустрии контактных центров и дистанционного обслуживания. Жюри отметило устойчивость сервисной модели компании, развитие цифровых решений и высокий уровень экспертизы команды. Т2 получила награды за комплексный подход к защите клиентов от телефонного мошенничества и использование ИИ в управлении пиковой нагрузкой.

Оператор успешно выступил в премии «Хрустальная гарнитура», которая объединяет ведущие контактные центры и сервисные команды России и стран СНГ и ежегодно определяет лучшие практики в клиентском обслуживании. В конкурсе участвовали сотни номинантов из крупнейших компаний различных отраслей. 

Т2 одержала победу в номинации «Самое эффективное управление пиковой нагрузкой» и подтвердила устойчивость сервиса в условиях кадрового дефицита и экстремальной нагрузки на сервис. Компания перестроила процессы обслуживания с фокусом на технологии искусственного интеллекта: сегодня он обрабатывает 69% клиентских сценариев (+2 п. п. год к году) и усиливает внутренние процессы обслуживания – автоматизация инструментов для сотрудников выросла на 11 п. п. в 2025 году. Это позволило сократить время решения запросов и повысить качество ответов на 5 п. п. Несмотря на повышенную нагрузку Т2 сохранила высокий уровень удовлетворенности клиентов (CSI): он составил 90%.

В номинации «Самая эффективная практика снижения рисков мошенничества» жюри отметило комплексный подход компании к защите клиентов. Т2 выстроила омниканальную систему поддержки, которая сочетает помощь пострадавшим, проактивное выявление угроз и обучение пользователей. В 2026 году на специализированную линию поступило более 28 тысяч обращений, из которых около 42% обработали специалисты и 58% – автоматизированные системы. Общее количество обращений снизилось на 15% год к году, что подтверждает эффективность профилактических мер.

Отдельные награды получили сотрудники дистанционного сервиса T2. Компания стала победителем в номинациях «Лучший менеджер по обучению», «Лучший менеджер по работе с жалобами и претензиями» и «Специалист года», что подтверждает высокий уровень экспертизы команды и профессионализм сотрудников службы поддержки. 

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Т2: 

«Мы строим клиентский сервис так, чтобы он был удобным и быстрым: автоматизируем типовые обращения, развиваем омниканальные сценарии и инвестируем в развитие новых ИИ-инструментов как для клиентов, так и для сотрудников. При этом там, где особенно важны внимание и эмпатия, сохраняем участие человека и придерживаемся человекоцентричного подхода. Параллельно усиливаем команду: через практику, обучение и постоянное развитие. Недаром "Хрустальную гарнитуру" в индустрии называют "Оскаром": для нас эти награды – подтверждение того, что такой подход действительно дает результат».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Для Т2 особенно важно, чтобы клиенты всегда чувствовали уверенность и доверие, обращаясь к нам. Победа в ключевых номинациях такой авторитетной премии, как «Хрустальная гарнитура» — это показатель того, что выбранная нами стратегия действительно отвечает ожиданиям пользователей. Прозрачность, безопасность и забота о клиенте были и остаются основными ценностями нашей работы. Мы продолжим двигаться в этом направлении, совершенствуя технологии и поддерживая высокие стандарты взаимодействия, чтобы каждый наш абонент получал необходимый и качественный сервис».

Фото: пресс-служба Т2 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
