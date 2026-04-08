Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова Экономика

Экс-депутату нижегородского Заксобрания Александру Глушкову грозит банкротство. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Сейчас Глушков отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за взяточничество и мошенничество. В 2013-2016 годах он вместе с братом Владимиром незаконно завладел участком в Балахне, где располагалась автостанция, и построил там торговый центр, оставив жителей без транспортного узла. Сумма ущерба от их действий составила более 30 млн рублей.

Иск о банкротстве Глушкова подала Межрайонная ИФНС России № 18 по Нижегородской области. Сумма исковых требований составляет более 600 тысяч рублей. Суд оставил заявление без движения, так как оно не в полной мере отвечает требованиям указанных норм. Истцу предложено в срок до 12 мая предоставить копии судебного приказа и деклараций должника.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация".