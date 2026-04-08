Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 апреля 2026 10:50
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:13
Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова
07 апреля 2026 18:09
60% россиян готовы сменить банк ради нефинансовых сервисов — опрос
07 апреля 2026 18:01
Новый автозавод хотят построить в Нижнем Новгороде до 2034 года
07 апреля 2026 15:19
Инвесторам предлагают создать рыбоводное хозяйство в Нижегородской области
07 апреля 2026 13:59
Утвержден план застройки у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 13:38
Трудоустройство соискателей без опыта в Нижегородской области выросло в 2 раза
07 апреля 2026 13:36
Более 50 вебинаров об особенностях использования маркировки "Честный знак" пройдет до конца апреля
07 апреля 2026 11:58
Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги
07 апреля 2026 11:45
Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ
Экономика

Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова

08 апреля 2026 10:13
Налоговая хочет обанкротить нижегородского экс-депутата Глушкова

Экс-депутату нижегородского Заксобрания Александру Глушкову грозит банкротство. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Сейчас Глушков отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за взяточничество и мошенничество. В 2013-2016 годах он вместе с братом Владимиром незаконно завладел участком в Балахне, где располагалась автостанция, и построил там торговый центр, оставив жителей без транспортного узла. Сумма ущерба от их действий составила более 30 млн рублей.

Иск о банкротстве Глушкова подала Межрайонная ИФНС России № 18 по Нижегородской области. Сумма исковых требований составляет более 600 тысяч рублей. Суд оставил заявление без движения, так как оно не в полной мере отвечает требованиям указанных норм. Истцу предложено в срок до 12 мая предоставить копии судебного приказа и деклараций должника.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство ФНС
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 17:38
Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
23 октября 2025 12:57
Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных