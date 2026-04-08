Т2 запустила кампанию про "неприлично выгодную" реферальную программу

Т2, российский оператор мобильной связи, поддержал свою реферальную программу для абонентов новой рекламной кампанией. Ключевое сообщение – «неприлично выгодно»: слегка гиперболизированные, но живые кадры роликов с экзотическими животными отображают предвкушение реальной выгоды. Серию из двух сюжетов снял известный режиссер Олег Трофим.
Т2 посвятила новую рекламную кампанию своей реферальной программе для абонентов. Клиенты могут получать до 2 000 рублей за каждого друга, которого они переведут в Т2. А друзья получат все привилегии оператора.
В серии рекламных роликов Т2 решила наглядно продемонстрировать предвкушение выгоды. Это ощущение бренд выразил через отдых на берегу океана и беззаботный танец в компании друзей. Изюминкой этих мечтаний стали экзотические животные. Абонент Виктория проводит время с роскошным ручным гепардом, а герой второго ролика Аркадий танцует в окружении ярких фламинго. Однако героям, как и абонентам оператора, не приходится просто мечтать – их ждет реальная выгода, которую можно получить, приводя друзей в Т2.
Режиссером рекламного диптиха выступил Олег Трофим («Майор Гром», «Лед»). Под его руководством съемочной группе удалось реализовать сложный продакшен на высшем кинематографичном уровне.
Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, наружную рекламу и нестандартные форматы. На всех площадках Т2 продемонстрирует идею выгоды через яркие запоминающиеся образы.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
«Мы хотели уйти от шаблонных сюжетов о «скидках и бонусах» и показать, что реальные преимущества от перехода в Т2 могут быть ярче любых фантазий. Реферальная программа – это про доверие и взаимную пользу, поэтому мы сделали акцент на эмоциях предвкушения, которые закономерно сменяются конкретными цифрами на счете. С Олегом Трофимом нам удалось создать мини-фильмы, где каждый кадр наполнен настоящей кинематографической глубиной».
Состав творческой группы
T2 (клиент):
Егор Бормусов – директор по маркетингу
Дарья Тарасова – директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям
Александр Корниенко – креативный директор
Мария Сагадеева – руководитель направления маркетинговых коммуникаций
Анастасия Власенко – менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям
Анна Шувалова – старший специалист по маркетинговым коммуникациям
McCann (креативное агентство)
Ducksoup (продакшен)
фото: пресс-служба Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/
