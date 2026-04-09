Wink покажет продолжение популярной военно-детективной франшизы

Новелла «Москва 1944» (16+) — продолжение популярного военного детектива «СМЕРШ 4» (16+) — выходит 9 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В новой части истории о советской контрразведке зрители увидят любимых героев в исполнении Игоря Петренко, Владислава Котлярского, Леонида Громова, Лянки Грыу, Павла Харланчука, Андрея Филиппака, Юрия Анпилогова и других. В режиссерском кресле — Михаил Кабанов («СМЕРШ 3» (16+), «Живой» (18+), «Тверская» (16+)). Проект пополнит линейку Wink Originals. Телевизионная премьера запланирована на канале РЕН ТВ.

В начале Великой Отечественной войны по приказу Сталина заминированы все важные объекты Москвы. Фашистские агенты, переброшенные в советский тыл, готовятся воспользоваться этим и взорвать центр столицы. Перед сотрудниками СМЕРШа Лавровым и Семеновым новая цель — найти и обезвредить диверсантов.

Трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456244443

Михаил Кабанов, режиссер:

«В новелле “Москва 1944” нашим героям придется сразиться с группой диверсантов, которые должны взорвать ветку метро взрывчаткой, заложенной еще в 1941 году. Этот инцидент должен был породить хаос уже в начинающем дышать мирной жизнью городе и сорвать “Парад побежденных” 17 июля 1944 года, спровоцировав бунт среди военнопленных».

Исполнитель роли капитана советской контрразведки Павла Семенова, актер Владислав Котлярский признался, что в сериал вошел факт из истории его семьи.

Владислав Котлярский, актер:

«Моей маме в 1944 году исполнилось семь лет, у нее было две младших сестры. Мой дед был военным летчиком и во время войны он пропал без вести. В сериале есть сцена, когда в московскую булочную приходят две сестрички за хлебом. Продавщица спрашивает у старшей: “Как там мама? Есть ли вести об отце?” В нашем сериале обеих девочек сыграли мои дочери: старшая Элина — мою маму Елену, а средняя Николь — ее младшую сестру. У меня тоже три дочери. Хотели задействовать и самую младшую — Ариану, но на момент съемок она еще даже не умела ходить, поэтому в кадре ее нет. Вот такой правдивый и трогательный момент есть в нашем проекте».

Съемки новой главы сериала проходили в Москве и области, кинопарке «Москино», а также в Костроме.

О новелле «Москва 1944» («СМЕРШ 4»)

Производство: РЕН ТВ, «Звезда», Wink, Star Media

Режиссер-постановщик: Михаил Кабанов

Оператор-постановщик: Алексей Морозов

Автор сценария: Николай Голиков

Генеральные продюсеры: Андрей Анохин, Анатолий Тупицын, Алексей Пиманов, Владимир Тюлин

Продюсеры телеканала «Звезда»: Александр Орлов, Борис Яновский

Продюсеры РЕН ТВ: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Художник-постановщик: Александр Егоров

Художник по костюмам: Бэлла Амаглобели

Художник по гриму: Алексей Шевченко

В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Леонид Громов, Лянка Грыу, Павел Харланчук, Андрей Филиппак, Юрий Анпилогов, Сергей Иванюк, Никита Тезов, Михаил Лукашов, Николай Алипа и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

