Бумаге – вторую жизнь! Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялся очередной сбор макулатуры в рамках проекта «Экоофис», организованный Советом молодых специалистов предприятия. В акции по традиции принимало участие большое количество заводских подразделений.

Всего на этот раз было собрано 830 кг бумаги, предназначенной для вторичного использования. Денежные средства, вырученные от сдачи бумажного сырья в переработку, молодые специалисты, как всегда, направили на благотворительные цели.

