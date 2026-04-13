Бумаге – вторую жизнь!

Фото:
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялся очередной сбор макулатуры в рамках проекта «Экоофис», организованный Советом молодых специалистов предприятия. В акции по традиции принимало участие большое количество заводских подразделений.
Всего на этот раз было собрано 830 кг бумаги, предназначенной для вторичного использования. Денежные средства, вырученные от сдачи бумажного сырья в переработку, молодые специалисты, как всегда, направили на благотворительные цели.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+