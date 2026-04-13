Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

Лазерная очистка металла: технология, которую все чаще выбирают вместо пескоструя и химии

13 апреля 2026 11:47

Промышленные предприятия все активнее отказываются от традиционных методов очистки металлических поверхностей в пользу лазера. Технология, которая ещe несколько лет назад была доступна преимущественно крупным производствам, сегодня применяется на предприятиях среднего звена — при подготовке металла к сварке, окраске и антикоррозийной обработке.

Как работает лазерная очистка

В основе метода — абляция: загрязняющий слой поглощает энергию лазерного импульса и испаряется или разрушается под воздействием ударной волны. Ключевое условие — загрязнение должно поглощать излучение интенсивнее, чем основной металл. Именно это обеспечивает селективность процесса: ржавчина, окалина или лакокрасочное покрытие удаляются, тогда как подложка остается неповрежденной.

Глубина воздействия регулируется мощностью и частотой импульсов. На практике это позволяет работать с чувствительными поверхностями — например, удалять оксидный слой перед точечной сваркой без риска повредить основной металл.

Удаляется следующее:

  • ржавчина и оксидные пленки на стали и чугуне;
  • окалина после термообработки, резки, сварки;
  • старые лакокрасочные покрытия — послойно или полностью;
  • масляные загрязнения и технологические смазки перед нанесением покрытий.

Сравнение с пескоструем и химической очисткой

Пескоструйная обработка дает высокую производительность на открытых плоских поверхностях, но создает механические нагрузки на подложку, оставляет абразивные частицы в порах металла и требует утилизации отработанного абразива. На сложных геометрических поверхностях и в труднодоступных зонах эффективность снижается.

Химическая очистка не создает механических нагрузок, но требует выдержки, нейтрализации реагентов и последующей промывки. Образуются жидкие отходы, требующие специальной утилизации. Применение ограничено в условиях действующего производства — особенно там, где нет возможности оборудовать зону для работы с химией.

Лазерная очистка не требует расходных материалов. Единственный отход — мелкодисперсная взвесь и пары, удаляемые локальной вытяжкой. Метод применим непосредственно у места проведения работ: ручные системы позволяют обрабатывать конструкции без разборки и перемещения.

По точности воздействия лазер превосходит оба альтернативных метода: глубина удаления контролируется с точностью до единиц микрон, что критично при работе с тонкостенными деталями и ответственными соединениями.

Когда переход на лазер экономически оправдан

Лазерная очистка целесообразна не в любом сценарии. Капитальные затраты на оборудование выше, чем у пескоструйных установок сопоставимой производительности. Это смещает экономику в сторону регулярного применения.

Переход оправдан, если:

  • очистка — повторяющаяся операция в производственном цикле, а не разовая задача;
  • требуется высокое качество поверхности — например, перед лазерной сваркой или нанесением защитных покрытий;
  • работа ведется с дорогостоящими деталями, где риск повреждения подложки недопустим;
  • производство ограничено в пространстве или условиях для работы с химическими реагентами.

Традиционные методы предпочтительнее, если:

  • объем работ разовый или нерегулярный;
  • обрабатываются крупные открытые конструкции без требований к точности;
  • бюджет на оснащение строго ограничен.

Оборудование

Аппараты лазерной очистки выпускаются в ручном исполнении с волоконными лазерами мощностью от 50 до 3000 Вт. Мощность определяет производительность и глубину обработки; для большинства задач по удалению ржавчины и окалины достаточно диапазона 100–500 Вт. Более мощные системы применяются при удалении толстых лакокрасочных покрытий и интенсивных загрязнений.

Оценить типовые параметры подобных систем можно на примере линейки аппаратов лазерной очистки от Wattsan — производителя, официально поставляющего оборудование на российский рынок. Каталог с техническими характеристиками доступен по ссылке: мощность, рабочий ресурс, масса и режимы работы систем разных классов.

Лазерная очистка постепенно перемещается из категории специализированного оборудования в разряд стандартного производственного инструмента. Результат зависит от правильного подбора мощности и режимов под конкретные задачи — универсального решения нет, но диапазон применимости метода заметно шире, чем принято считать.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных