26 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2026 году

13 апреля 2026 12:50 Общество
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области с начала года зафиксировано 26 обращений по поводу геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 43 случая. Однако специалисты не спешат говорить о благоприятной ситуации.

"Сейчас сезон только начинается, поэтому мы не говорим о том, что находимся в хорошей зоне. Для нас сохраняются большие риски, тем более весна теплая — грызуны активизировались и будут перемещаться ближе к жилью", — отметила Садыкова.

Она подчеркнула, что наиболее опасным считается период весенних уборок, когда возрастает риск контакта с зараженной пылью. Основной рост заболеваемости, как правило, начинается в мае. При этом текущие показатели пока остаются ниже прошлогодних, который характеризовался подъемом заболеваемости.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное заболевание, переносчиками которого являются мыши и другие мелкие грызуны.

Чаще всего заражение происходит воздушно-пылевым путем — при вдыхании пыли, загрязненной выделениями животных. Также возможен контактный путь — через поврежденную кожу или при укусе, и пищевой — при употреблении загрязненных продуктов и воды. От человека к человеку инфекция не передается.

Среди основных симптомов — повышение температуры до 38–40 градусов, головная боль, тошнота, боль в горле, воспаление лимфатических узлов, боли в пояснице и сыпь. Заболевание сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к нарушению функции почек.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещения, проводить уборку в масках и перчатках, защищать жилье от проникновения грызунов, не использовать в пищу поврежденные ими продукты, тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед едой. 

Ранее сообщалось, что инфицированные грызуны встречаются практически на всей территории региона, включая Нижний Новгород. По итогам 2024 года область вошла в пятерку субъектов России с самым высоким уровнем заболеваемости ГЛПС.

