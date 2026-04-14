Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 16:17
Т2 и правительство Нижегородской области стали участниками Венчурного форума

T2, российский оператор мобильной связи, стал участником Российского венчурного форума совместно с правительством Нижегородской области и АНО «Горький Тех». Мероприятие проходило в Татарстане с 8 по 10 апреля. Оператор представил гостям форума наиболее востребованные у бизнеса цифровые услуги – от точной рассылки до омниканальной платформы для контроля за каналами взаимодействия с клиентом.

XX Российский венчурный форум проходил на двух площадках – в ОЭЗ «Иннополис» и МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие стало точкой притяжения для инвесторов, предпринимателей, разработчиков и экспертов в различных областях – всего форум посетили около 6 тысяч человек. На выставке были представлены не только 150 высокотехнологичных отечественных проектов, но и порядка 30 зарубежных стартапов.

Мобильный оператор Т2 в рамках выставки представил собственную линейку продуктов для бизнеса. Услуги компании призваны решать самые разные задачи – от увеличения продаж до контроля за каналами коммуникации с клиентом и оценки эффективности персонала. Это такие продукты как SMS-таргетинг, решения для киберзащиты, корпоративная АТС, омниканальная платформа UMNICO и многое другое. Эксперты Т2 помогли предпринимателям проанализировать их цели и задачи, чтобы подобрать оптимальный продукт, дали рекомендации по выбору тарифных планов с учетом бюджета.

Кроме того, на площадке форума оператор принял участие в межотраслевом бизнес-бранче на тему «Цифровизация малого и среднего бизнеса Татарстана в 2026 году: тренды, кейсы, проблемные вопросы». В ходе обсуждения предприниматели рассказали о своем опыте использования ИИ, цифровизации и решениях, которых бизнес-сообществу не хватает сегодня. Т2, в свою очередь, рассказала, как современные цифровые продукты адаптируются под потребности бизнеса и становятся более гибкими на фоне внешних изменений. 

Юрий Загайнов, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Волга» Т2: 

«Как технологичный оператор, Т2 обладает всеми возможностями для создания востребованных решений для бизнеса. Именно диалог с нашими партнерами — предпринимателями — помогает нам правильно расставлять приоритеты при развитии продуктового портфеля. Участие в Российском венчурном форуме и живое общение с представителями малого, среднего бизнеса и стартапов подтвердили: мы движемся в верном направлении. Наши решения для коммуникаций — корпоративная АТС, платформа UMNICO и SMS-таргетинг — действительно интересны бизнесу. Они помогают компаниям расти за счет возможности находить новых клиентов среди абонентов Т2, а также выстраивать общение с заказчиками так, чтобы ни один входящий звонок или обращение с сайта не остались без внимания».

Фото – пресс-служба T2 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ 

