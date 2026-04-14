Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 апреля 2026 17:34
На Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"
13 апреля 2026 18:22
Почти 80 нижегородских библиотек присоединятся к "Библионочи"
13 апреля 2026 13:04
Эксклюзив
Восстановление нижегородской Триумфальной арки завершат к концу 2026 года
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
11 апреля 2026 18:00
Проект сохранения мельницы Башкировых в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
10 апреля 2026 15:15
Нижегородец сочинил песню о побеге с Земли
09 апреля 2026 12:21
Wink покажет продолжение популярной военно-детективной франшизы
08 апреля 2026 16:50
Школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта
08 апреля 2026 14:50
Названы площадки проведения "Тотального диктанта-2026" в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 17:13
Нижегородцам покажут обновленные шедевры деревянной храмовой скульптуры
На Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

На Wink выходит вторая новелла военного детектива СМЕРШ 4

В продолжении долгожданного военного детектива «СМЕРШ 4» (16+) контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы  «Операция Цербер» (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале «РЕН ТВ».

В главных ролях снялись Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Также в проекте заняты Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита и другие актеры. Режиссер — Михаил Кабанов. 

Трейлер: https://m.vkvideo.ru/video-195528184_456244461 

По сюжету новых серий советские войска готовятся к наступательной Люблин-Брестской операции по освобождению Западной Белоруссии и Восточной Польши. Чтобы остановить наступление фашисты впервые готовы применить биологическое оружие. Офицерам Лаврову и Семенову нужно совершить невозможное, чтобы разрушить их смертоносные планы. 

Михаил Кабанов, режиссер:

«Новелла «Операция “Цербер”» отчасти навеяна событиями, связанными с “Отрядом 731” (18+). Это специальный японский отряд, который проводил страшные эксперименты над людьми и занимался исследованиями биологического оружия. Часть съемок этой новеллы проходили в лес, отдельно была построена декорация лаборатории».

Владислав Котлярский, актер:

«Мне нравится, что в нашем сериале есть не только детективный сюжет, погони, драки и перестрелки. Мы затрагиваем и глубокие личные истории героев, их переживания, любовь, трагедии, показываем внутренний свет, даем надежду. Это всегда важно и ценно. У проекта оказалось много поклонников даже среди актеров, с которыми я вместе играю спектакли, что меня приятно удивило, и они с нетерпением ждут выхода новых серий».

Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, а также в Костроме и Кинопарке «Москино».

О новелле «Операция “Цербер”» («СМЕРШ 4»)

Производство: «РЕН ТВ», «Звезда», Wink, Star Media

Режиссер-постановщик: Михаил Кабанов

Оператор-постановщик: Алексей Морозов

Автор сценария: Артемий Королев

Генеральные продюсеры: Андрей Анохин, Анатолий Тупицын, Алексей Пиманов, Владимир Тюлин

Продюсеры РЕН ТВ: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов

Продюсеры телеканала «Звезда»: Александр Орлов, Борис Яновский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Художник-постановщик: Александр Егоров

Художник по костюмам: Бэлла Амаглобели

Художник по гриму: Алексей Шевченко

В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита, Михаил Лукашев, Алексей Савченко, Денис Константинов, Степан Константинов, Николай Герман, Сергей Куликов, Валерий Сторожик, Иван Лакшин и другие.

Фото предоставлено  ПАО «Ростелеком».

Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
