Происшествия

Нижегородцу дали 1,5 года принудительных работ за продажу петарды подростку

15 апреля 2026 10:16 Происшествия
Нижегородцу дали 1,5 года принудительных работ за продажу петарды подростку

Нижегородца осудили за продажу петарды несовершеннолетнему. Канавинский районный суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сообщили в пресс-службе облсуда. 

Напомним,  мужчина продал пиротехнику 13-летнему подростку в декабре 2024 года. Впоследствии несовершеннолетний зажег устройство на территории торгово-развлекательного центра. Спустя несколько секунд она взорвалась у него в руке. В итоге у подростка пострадали все пальцы левой руки. Медикам удалось полностью сохранить большой и указательный пальцы, три остальных смогли восстановить частично. 

Суд назначил мужчине 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о взыскании с индивидуального предпринимателя, реализовавшего петарду, свыше 550 тысяч рублей в пользу семьи подростка, получившего травмы при взрыве пиротехнического изделия.

