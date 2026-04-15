Услуги мобильной связи добавили в функционал "Карты жителя Нижегородской области" Общество

Т2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности для владельцев «Карты жителя Нижегородской области». Теперь им доступны не только выгодные предложения от партнеров платформы и современные городские сервисы, но и специальный тариф от мобильного оператора Т2, чтобы оставаться на связи с семьей и коллегами.

Мобильный оператор Т2 непрерывно работает над повышением качества связи и тесно взаимодействует с городскими сервисами, чтобы доступ к основным услугам для жителей Нижегородской области был комфортным и бесшовным. Возможность подключения тарифа «Мой Бизнес М» от оператора стала еще одним шагом к интеграции услуг связи в портальное решение для горожан, которое объединяет в себе сразу несколько функций.

В рамках партнерского проекта владельцы карты могут принять участие в программе «Бизнес-окружение», в которую входит тариф для выгодного общения с семьей и коллегами. После подключения клиентам станут доступны главные преимущества тарифа: безлимит на звонки абонентам Т2 России, 1500 минут на номера других операторов России, безлимитный интернет, 500 SMS и MMS. Абонент может подключить новый номер с тарифом «Мой Бизнес М» за 300 рублей в месяц или перейти в Т2 с сохранением своего номера. Остатки трафика не сгорают и переносятся на следующий месяц, а при нуле на балансе остаться на связи поможет услуга «SOS-пакет». Пользоваться тарифом можно как в домашнем регионе, так и в поездках по России.

Чтобы подключить «Мой Бизнес М», нужно обратиться в один из салонов связи Т2 из списка, указанного в описании предложения, предоставить паспорт, а также «Карту жителя» или сертификат, доступный по ссылке. Предложение актуально на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/