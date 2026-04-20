Богородский водоканал оштрафовали на 1,2 млн рублей за загрязнение Рязанки

МУП "Управление водоканализационного хозяйства" Богородска обязали выплатить свыше 1,2 млн рублей за ущерб, причиненный реке Рязанке. Решение принял Арбитражный суд Нижегородской области, удовлетворив иск регионального управления Росприроднадзора.
Как сообщили в ведомстве, проведенная в 2024 году проверка показала, что городские очистные сооружения, работающие с 1978 года, не обеспечивают должную очистку сточных вод. В пробах зафиксировали превышение допустимых норм загрязняющих веществ.
Также у предприятия не оказалось решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, было выявлено нарушение правил эксплуатации водоохранных сооружений.
Специалисты рассчитали сумму ущерба, но добровольно водоканал ее не возместил. В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил взыскать всю сумму. Решение уже вступило в силу.
Отметим, что в феврале 2025 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению природоохранного законодательства в Богородске — сбросом неочищенных канализационных стоков на землю и в реку Рязанку.
