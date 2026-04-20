Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
20 апреля 2026 13:54 Общество
Ростелеком предложил сделать нижегородский гостиничный бизнес технологичным

«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» участникам гостиничного рынка Нижегородской области. Презентация прошла 16 апреля в бизнес-центре «Кулибин» в Нижнем Новгороде в рамках отраслевой встречи, организованной изданием «Деловой квартал». В мероприятии приняли участие владельцы гостиниц, глэмпингов и хостелов, а также представители региональной власти и эксперты индустрии гостеприимства. Главной темой обсуждения стала цифровизация отрасли и переход на отечественные решения, которые помогут бизнесу снизить издержки и улучшить качество сервиса.

Инициатива отвечает текущим требованиям рынка: туристический поток в регион растет, а вместе с ним увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Отельерам необходимы новые инструменты для повышения эффективности бизнеса. «Ростелеком» для решения этой задачи предлагает автоматизировать ключевые процессы на базе отечественной PMS-системы (Property Management System) «Цифровой отель», разработанной оператором для управления гостиничными сервисами в безопасной онлайн-среде.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы создали универсальный инструмент для всего рынка гостеприимства — от небольших отелей до крупных сетей. Наша задача заключалась в том, чтобы объединить на платформе “Цифрового отеля” широкий гостиничный функционал и обеспечить продукту конкурентоспособность как с зарубежными, так и с российскими решениями. Особое внимание мы уделили снижению затрат на ИТ и автоматизации процессов».

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области:

«По итогам 2025 года регион вошел в тройку лидеров по устойчивому развитию туризма. Чтобы сохранить лидерство, мы развиваем инфраструктуру, строим гостиницы и открываем новые авианаправления. В прошлом году область посетили более пяти миллионов человек — это абсолютный рекорд! При этом наша ключевая задача — обеспечить качественный прием гостей и создать условия, при которых бизнес будет стабильно зарабатывать».

Сергей Соколов, руководитель направления продуктового офиса ПАО «Ростелеком»:

«Мы переходим от классического бронирования номеров к управлению ресурсами: система дает возможность работать с парковками, конференц-залами, спа-зонами и другими сервисами. Проверка свободных номеров, выставление счетов на оплату, онлайн-регистрация, предоставление гостям электронных ключей — всё это доступно в едином окне. Кроме того, мы внедрили модули, которые позволяют вести мониторинг инвентаря, отслеживать финансовые операции и учитывать рабочее время персонала».

Платформа «Цифровой отель» поддерживает более 70 интеграций с различными системами. Продукт включен в реестр отечественного программного обеспечения и сохраняет стабильную работу даже при ограничениях мобильного интернета.

«Ростелеком» также представил экосистему дополнительных сервисов, которые сделают бизнес отельеров более технологичным. Среди них — системы контроля доступом, видеонаблюдение, речевая аналитика, телевидение, сервисы доставки и цифровые рекламные инструменты. 

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных