"Ростелеком" предложил сделать нижегородский гостиничный бизнес технологичным

«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» участникам гостиничного рынка Нижегородской области. Презентация прошла 16 апреля в бизнес-центре «Кулибин» в Нижнем Новгороде в рамках отраслевой встречи, организованной изданием «Деловой квартал». В мероприятии приняли участие владельцы гостиниц, глэмпингов и хостелов, а также представители региональной власти и эксперты индустрии гостеприимства. Главной темой обсуждения стала цифровизация отрасли и переход на отечественные решения, которые помогут бизнесу снизить издержки и улучшить качество сервиса.

Инициатива отвечает текущим требованиям рынка: туристический поток в регион растет, а вместе с ним увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Отельерам необходимы новые инструменты для повышения эффективности бизнеса. «Ростелеком» для решения этой задачи предлагает автоматизировать ключевые процессы на базе отечественной PMS-системы (Property Management System) «Цифровой отель», разработанной оператором для управления гостиничными сервисами в безопасной онлайн-среде.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы создали универсальный инструмент для всего рынка гостеприимства — от небольших отелей до крупных сетей. Наша задача заключалась в том, чтобы объединить на платформе “Цифрового отеля” широкий гостиничный функционал и обеспечить продукту конкурентоспособность как с зарубежными, так и с российскими решениями. Особое внимание мы уделили снижению затрат на ИТ и автоматизации процессов».

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области:

«По итогам 2025 года регион вошел в тройку лидеров по устойчивому развитию туризма. Чтобы сохранить лидерство, мы развиваем инфраструктуру, строим гостиницы и открываем новые авианаправления. В прошлом году область посетили более пяти миллионов человек — это абсолютный рекорд! При этом наша ключевая задача — обеспечить качественный прием гостей и создать условия, при которых бизнес будет стабильно зарабатывать».

Сергей Соколов, руководитель направления продуктового офиса ПАО «Ростелеком»:

«Мы переходим от классического бронирования номеров к управлению ресурсами: система дает возможность работать с парковками, конференц-залами, спа-зонами и другими сервисами. Проверка свободных номеров, выставление счетов на оплату, онлайн-регистрация, предоставление гостям электронных ключей — всё это доступно в едином окне. Кроме того, мы внедрили модули, которые позволяют вести мониторинг инвентаря, отслеживать финансовые операции и учитывать рабочее время персонала».

Платформа «Цифровой отель» поддерживает более 70 интеграций с различными системами. Продукт включен в реестр отечественного программного обеспечения и сохраняет стабильную работу даже при ограничениях мобильного интернета.

«Ростелеком» также представил экосистему дополнительных сервисов, которые сделают бизнес отельеров более технологичным. Среди них — системы контроля доступом, видеонаблюдение, речевая аналитика, телевидение, сервисы доставки и цифровые рекламные инструменты.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

