Почти 150 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области с начала года

В январе-марте 2026 года в Нижегородской области было зарегистрировано 525 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные приводит ГУ МВД России по региону.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 63,4%.

Большинство выявленных деяний относятся к категории тяжких и особо тяжких. Их число составило 457, что на 62,5% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на общее сокращение количества преступлений, значительно вырос объем изъятых запрещенных веществ. За отчетный период из незаконного оборота изъято 149,7 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Это в 6,9 раза больше, чем в 2025 году.

Отдельное внимание уделялось борьбе с организованными формами преступности в наркосфере. В составе ОПГ пресечено 737 преступлений, что в два раза превышает показатель прошлого года.

Из них 187 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

К уголовной ответственности привлечены 97 участников организованных групп. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 19,8%.

