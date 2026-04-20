Соревнования по боевому самбо памяти бойцов СВО прошли в Нижнем Новгороде

Фото: Московский военный округ

18 апреля в Кстове на базе Международной академии спорта впервые в стране прошли всероссийские соревнования по боевому самбо, посвященные памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Всего в состязаниях приняли участие более 400 самбистов из 30 регионов Российской Федерации. Среди них - 130 военнослужащих Московского военного округа и представители Нижегородской области. Всероссийские соревнования по боевому самбо выполняют одну из ключевых задач государственной программы «Спорт России» по поляризации здорового образа жизни.

Спортсменов на церемонии открытия соревнований приветствовали министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева, помощник командующего войсками Московского военного округа (МВО) – начальник отделения физической подготовки и спорта МВО полковник Роман Ивин, президент региональной федерации самбо Алексей Ростовцев и др.

«Конечно, этот турнир особенный, он буквально пропитан патриотизмом и благодарностью за подвиги наших героев на СВО! Это очень важная история для воспитания будущих чемпионов и защитников. Благодарю руководство Всероссийской федерации самбо за доверие и возможность принять в Нижнем Новгороде эти знаковые соревнования. Память о наших героях навсегда в наших сердцах и достижениях наших спортсменов!» – подчеркнул Дмитрий Кабайло.

Для гостей и участников турнира были организованы показ вооружения и техники, принимающих участие в специальной военной операции, и тематическая фотовыставка, посвященная истории нижегородского самбо. Одной из ключевых работ, представленных в экспозиции, стал портрет четырехкратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона России по боевому самбо, одного из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств Федора Емельяненко. Картину специально для соревнований написал художник Андрей Верещагин.

«Для всех участников эти соревнования – возможность в полной мере продемонстрировать свое мастерство и проявить себя. Благодарю Нижегородскую область, региональную федерацию самбо за организацию этого турнира», – отметила исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева.

В рамках соревнований участники состязались в семи весовых категориях.

Сильнейшим в весовой категории до 64 кг стал нижегородец, воспитанник кстовской школы самбо Артем Нестеров. Его брат, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и трехкратный обладатель Кубка мира кстовчанин Александр Нестеров стал победителем титульного боя соревнований.

В весовой категории до 58 кг победил Амирхан Мамедов, в весе до 71 кг – Антон Агаян, до 79 кг – Джамолдин Сандалов, до 88 кг – Магомед Исаев, до 98 кг – Магомедрасул Кужаков, в категории свыше 98 кг – Богдан Булах.

Организаторы соревнований – Всероссийская федерация самбо, Федерация самбо Нижегородской области при поддержке министерства спорта Нижегородской области и командования Московского военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.