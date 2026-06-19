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Общество

Леонид Ярмольник снялся в обеих экранизациях произведения братьев Стругацких

19 июня 2026 13:47 Общество
Леонид Ярмольник снялся в обеих экранизациях произведения братьев Стругацких

18 июня в рамках деловой программы фестиваля сериалов «Пилот» в Иваново Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представил первые девять минут фантастического сериала «Трудно быть богом» (18+) для Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканала НТВ, снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких.

Спустя два с лишним десятилетия после начала съемок одноименного кинофильма Алексея Германа, в одной из ролей в новой экранизации появится известный актер Леонид Ярмольник. Причем он предложил использовать для новых съемок костюм из фильма.

Леонид Ярмольник, актер:
«Повесть „Трудно быть богом“ — гениальное произведение братьев Стругацких на все времена, и сегодня не теряющее своей актуальности. 13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видел его Герман и я… Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история».

Дмитрий Тюрин, режиссер-постановщик:
«Я вырос в традиции ленинградской киношколы, поэтому имена Германа, Авербаха, Арановича всегда были для меня окружены особым ореолом. Я ходил по коридорам „Ленфильма“, когда Алексей Герман снимал „Трудно быть богом“, видел эти костюмы, встречал Леонида Ярмольника — все это казалось частью почти сакрального мира. Поэтому символическая передача эстафеты Руматы для меня прежде всего акт самоиронии и попытка снизить значимость авторитетов. Без этого невозможно двигаться вперед».

Как уже было объявлено ранее, роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он знаком по фильму «Балканский рубеж». В основной кастинг проекта вошли Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизёв и другие.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

Сериал «Трудно быть богом» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Комбинация» (18+), «Фишер» (18+), «Ландыши» (18+) ‎и другие). Премьера состоится эксклюзивно на Wink, а после — на телеканале НТВ. За производство проекта отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

О сериале «Трудно быть богом» (18+)

Производство: «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Режиссер-постановщик: Дмитрий Тюрин

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Автор сценария: Андрей Золотарев

Шоураннеры: Андрей Золотарев, Теймур Джафаров

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсер Team Films: Теймур Джафаров

Продюсер НТВ: Тимур Вайнштейн

Художник-постановщик: Григорий Пушкин

Художник по костюмам: Варвара Авдюшко

Художник по гриму: Мария Антончик

В ролях: Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизёв и другие

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Кинематограф Ростелеком
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