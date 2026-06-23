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Общество

Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов

23 июня 2026 10:34 Общество
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов

Фото: предоставлено «Билайн»

Билайн запустил акцию*, в рамках которой до конца августа компенсирует клиентам других операторов несправедливые списания со стороны их провайдеров связи. Речь может идти, например, о неожиданном продлении какой-либо подписки, внезапное повышении цен или дополнительных платежах за роуминг, которые клиент считает несправедливыми.

Чтобы получить компенсацию, клиенту необходимо заполнить короткую заявку, указав причину и размер спорного списания. Максимально возможная для возврата сумма — 1000 рублей. Обратиться за возвратом можно 1 раз за время акции. Компенсация начисляется на бонусный баланс в Билайне. Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти в Билайн со своим номером или приобрести новую сим-карту. Сделать это можно на том же лендинге, тогда компенсация на бонусном балансе отразится в мобильном приложении сразу после активации сим-карты. Если клиент захочет приобрести сим позже, он сможет воспользоваться полученным промокодом на сайте или собственных офисах Билайна, чтобы компенсация начислилась на его бонусный баланс.

Запуск такого решения — новый для российского телеком-рынка подход, при котором оператор берет на себя не только обеспечение связи, но и помогает клиенту восстанавливать ощущение справедливости. Новый сервис стал продолжением стратегии Билайна по развитию продуктов, отвечающих на запрос клиентов на простые, понятные и справедливые условия. Ранее компания уже запустила несколько инициатив в этой логике: предоставила базовый объем связи бесплатно, возможность вернуть деньги за день использования связи в один клик, а также добавлять любимые номера других операторов и разговаривать с ними безлимитно.

Заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин:

«Мы видим, что для клиентов сегодня важны не только качество связи и набор услуг, но и ощущение справедливости в повседневных ситуациях. Если человек столкнулся с несправедливым списанием, для него важно не только вернуть деньги, но и быстро восстановить контроль над ситуацией. Мы считаем, что телеком должен отвечать и на такой запрос. Поэтому запускаем сервис, который позволяет клиенту просто заявить о проблеме и получить компенсацию на счет в Билайне. Для нас это очередной шаг в развитии продуктов, которые делают клиентский опыт более честным, понятным и человечным».

*С 22.06.26 по 31.08.26 до 1000 бонусных руб. для ряда клиентов, приобретших новую сим-карту билайн, или при переходе со своим номером в сеть билайн. Кол-во начислений ограничены. Организатор, территория, подробнее: beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», ОГРН 1027700166636, Москва, ул. 8 Марта, 10, стр. 14.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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Теги:
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