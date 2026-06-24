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ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

24 июня 2026 14:09 Экономика
ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

Повторная процедура по продаже активов ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» состоится 30 июня, в лот входят 18 компаний: 100% уставного капитала ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1», ООО «Первомайская Заря» и акций АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос».

Общая стоимость лота составляет 92 547 229 000 рублей. Прием заявок открыт 23 июня 2026 года и завершится 29 июня 2026 года. Торги откроются 30 июня 2026 года в 13:00 по московскому времени на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

Согласно требованиям законодательства о приватизации, стартовая цена процедуры равна рыночной стоимости продаваемого актива, предусмотрено последовательное снижение до 50% от стартовой цены. Шаг понижения составит 5%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 1%.

Компании ведут свою деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях.

Подробнее об условиях продажи — на сайтах ГИС «Торги» и АО «Российский аукционный дом».

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Теги:
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