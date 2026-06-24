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Общество

Билайн запустил перенос минут и гигабайт из роуминга в домашнюю сеть

24 июня 2026 16:30 Общество
Билайн запустил перенос минут и гигабайт из роуминга в домашнюю сеть

Фото: источник «пресс-служба Билайна»

Билайн запустил новую функцию: теперь не использованные в роуминге минуты и гигабайты не сгорают, а переносятся на домашний баланс. Перенос происходит автоматически после отключения пакета — клиенту не нужно ничего подключать или дополнительно настраивать.

Оставшиеся минуты и интернет начисляются в виде дополнительных пакетов сроком на 30 дней. Минуты переносятся с коэффициентом x5 и доступны для звонков на все номера по России. Интернет переносится с коэффициентом x10. Например, если у клиента осталось 5 минут и 500 Мбайт интернета, в домашней сети ему будут начислены 25 минут и 5 ГБ сроком на 30 дней. Перенесённые минуты и гигабайты сохранятся на дополнительном балансе, который расходуется в приоритетном порядке относительно основных пакетов тарифа.

Новая функция также работает в рамках услуги «Семья». Перенесённые минуты и гигабайты доступны для совместного использования внутри семейной группы. Если остатки по роумингу сохранились у участника группы, они переносятся на основной номер владельца семьи.

Новая возможность позволяет клиентам сохранить ценность неиспользованных услуг в поездке и продолжить пользоваться ими уже после возвращения в Россию.

Директор по управлению жизненным циклом продукта Билайна Алексей Гейдур:
«Мы видим, что для клиентов особенно важны простые и справедливые условия. Если человек не успел полностью израсходовать пакет в поездке, эти минуты и гигабайты не должны просто пропадать. Поэтому мы сделали так, чтобы остатки автоматически переносились в основной тариф и продолжали работать на клиента уже в России».

Для удобства клиентов Билайн также развивает инструменты самостоятельной настройки услуг в международном роуминге. В мобильном приложении (12+) доступен конструктор, который позволяет выбрать оптимальный объём интернета и минут, а также срок действия пакета с учётом страны поездки и индивидуального сценария использования связи.

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Теги:
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