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Общество

T2 сделал доступной программу лояльности «Больше» для абонентов всех операторов

24 июня 2026 16:52 Общество
T2 сделал доступной программу лояльности «Больше» для абонентов всех операторов

Т2, российский оператор мобильной связи, обновил программу лояльности «Больше». Теперь участвовать в ней и получать бонусы могут все клиенты, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. В «Больше» также добавили новые предложения от партнеров и «категории дня». Каждый день пользователи могут получать еще больше выгоды.

Каждый день Т2 открывает три эксклюзивных предложения в определенной тематической категории. Одно из них доступно за обмен гигабайтов, еще два — специальные оферы от партнеров. Тематические подборки оператор меняет ежедневно, а еженедельный цикл повторяется. Это позволит пользователям регулярно возвращаться в мобильное приложение за новой выгодой.

Программа охватывает все сферы повседневной жизни. В разные дни недели участники могут получать скидки и бонусы в категориях «Еда» и «Шопинг» от таких партнеров, как: «Яндекс Еда», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Золотое Яблоко», OZON, «Авито» и Sokolov. Отдельные дни посвящены категориям «Транспорт» и «Развлечения», где представлены «Яндекс Go», топливо и самокаты. По особым дням будет доступна категория «Сюрприз» с секретным офером из любой подборки.

Для неабонентов Т2 подготовил приветственные гигабайты при регистрации в программе «Больше». Количество трафика рассчитано так, чтобы новый пользователь мог сразу совершить свой первый обмен гигабайтов и оценить механику сервиса. Такой подход позволяет каждому оценить преимущества программы лояльности Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы создавали „Больше“ не как классическую программу накопления баллов, а как ежедневный сервис выгод, органично встроенный в рутину пользователя. Логика проста и прозрачна: сегодня ты меняешь гигабайты на скидку в кофейне, завтра — на билет в кино, послезавтра — на поездку в каршеринге. При этом мы решили убрать главный барьер любых программ лояльности — привязку к „своему“ оператору. Именно поэтому мы открыли „Больше“ для всех, а новым пользователям даем приветственные гигабайты, чтобы первый обмен состоялся уже в день регистрации».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» T2:

«Подход Т2 к созданию сервисов всегда основывался на том, чтобы отвечать реальным потребностям, а не следовать формальной логике, где количество важнее качества. Именно поэтому наши продукты востребованы в том числе у абонентов других мобильных операторов. Это подтверждает, что выбранный нами кураторский подход к формированию целого набора выгодных офферов действительно помогает клиентам в их повседневных сценариях».

Фото: Пресс-служба T2 /Shutterstock/ автор Evgeny Atamanenko

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Теги:
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