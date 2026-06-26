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Достопримечательности Сортавала и окрестностей

26 июня 2026 10:51

Сортавала — один из старейших городов Карелии: первые упоминания поселения относятся к XII веку, официальная дата основания — 1632 год. Город стоит на берегу залива Ляппяярви Ладожского озера. За последние годы стал одним из самых посещаемых туристических городов Северо-Запада России — благодаря горному парку Рускеала, острову Валаам и Ладожским шхерам. Но сам город — не просто перевалочный пункт. Финская архитектура, единственный в мире музей деревянной скульптуры, панорамные горы и остров с крепостью — на это нужен полноценный день. Подробные статьи о каждом месте с фотографиями и маршрутами — на портале sortavala. city.

В городе: финская архитектура начала XX века — дом Леандера (национальный романтизм, 1905 год, архитектор Элиэль Сааринен), здание Объединённого банка Северных стран (ар-нуво), ратуша, здание лицея. Центр Сортавала выглядит как маленький финский город — уникальный случай для России. Музей Кронида Гоголева — резьба по дереву из цельных кусков липы, масштабные панорамные полотна, бесплатный вход. Набережная залива Ляппяярви — причал, кафе, виды на Ладогу. Гора Кухавуори — лучшая смотровая: панорама города и озера, подъём 15 минут, лучшее время — закат. Парк Ваккосалми — старинный парк с концертной площадкой и скамейкой на скале.

Рядом с городом: остров Риеккалансаари (10 минут через мост) — крупнейший остров Ладоги, площадь 50 кв. км. Церковь Николая Чудотворца XIX века, руины крепости Линнавуори XII-XIV веков, три горы со смотровыми площадками (Риуттавуори, Сало-каллио, Ворссунмяки), глэмпинг «Ягодная деревня», конные прогулки. В августе — трейлраннинг-фестиваль с дистанциями от 7 до 55 км.

В окрестностях: горный парк Рускеала (33 км от Сортавала) — мраморный каньон с бирюзовой водой, подземные штольни, ретропоезд из города (1 час, билет от 1 200 ₽). Каньон подсвечивается вечером — если приехали на машине, стоит задержаться до темноты. Валаам (метеор 50 минут от причала) — древний монастырь XIV века на архипелаге, скиты, сады. Ладожские шхеры (катер 2−3 часа, от 2 500 ₽) — 650 скалистых островов, гранитные обрывы, сосны на скалах, национальный парк площадью 122 000 гектаров. На все достопримечательности Сортавала и окрестностей — минимум 3 полных дня. Из Петербурга — 270 км (4 часа по А-121) или «Ласточка» (5 часов). Жильё бронируйте заранее: каталог с ценами, рейтингом и отзывами — в разделе гостиницы и отели Сортавала.

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Реклама. ИП Гуриненко Денис Игоревич. ИНН 772478415323 sortavala. city

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