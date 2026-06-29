«Ростелеком» подключил к оптике более 700 нижегородских домохозяйств Общество

«Ростелеком» завершил очередной этап развития телекоммуникационной инфраструктуры в Нижегородской области, обеспечив доступ к современным оптическим каналам связи для 739 домохозяйств. В мае — июне специалисты компании построили новые участки оптической сети в 14 населенных пунктах региона. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы провайдера получили жители деревень Истомино, Подъяблонное, Заозерье, Малый Суходол, Коробово, Фалино-Пестово и Мостовка, сёл Коробково и Малое Мурашкино, поселков Голышево и Решетиха, а также Нижнего Новгорода, Арзамаса и Володарска.

В частном секторе специалисты компании строили гигабитные сети и прокладывали в дома абонентов персональный оптический кабель. В городах оптика проводилась до многоквартирных строений, после чего сигнал распределялся по медным линиям в квартиры. Обе технологии обеспечивают устойчивое соединение и стабильную работу цифровых сервисов.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Развитие оптической сети в этом летнем сезоне было сосредоточено на территориях с высоким спросом на скоростной интернет и минимальными сроками окупаемости затрат на строительство. Ключевым критерием при выборе населенных пунктов стали коллективные обращения граждан. Благодаря активной позиции жителей ряд сёл и деревень был включен в план работ, в том числе по так называемым горячим заявкам».

Павел Скородумов, житель Коробкова:

«Два года назад мы с женой купили в Коробкове дом под дачу. Для нас это особенное место: здесь прошли наши молодые годы. Пока занимались ремонтом и благоустройством участка, поняли, что без интернета в деревне не обойтись. Многие бытовые вопросы — от заказа товаров до оплаты услуг — решаются онлайн. Я поговорил с соседями, и мы договорились подать коллективное обращение. В итоге собрали 65 подписей. Многие не верили в эту затею, но заявку одобрили! Сейчас связь есть во многих домах, и это заметно изменило привычную жизнь. Приятно видеть, что современные технологии приходят и в небольшие деревни».

Популярностью у новых абонентов пользуется пакет услуг «Технологии выгоды» от 550 рублей в месяц, включающий интернет на скорости от 100 до 700 Мбит/с, интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь с 40 ГБ трафика, 1 000 минут для разговоров, 500 СМС и до пяти СИМ-карт.

Дополнительная информация об услугах «Ростелекома» для граждан — на сайте оператора или по телефону 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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