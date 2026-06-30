Шахматный праздник при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

27 июня Нижний Новгород впервые принимал «Кубок Сергея Карякина». Всероссийский шахматный турнир прошел при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

500 участников из 22 регионов России провели сотни партий. Возраст спортсменов не имел значения, важен был только интеллект. Самым старшим участником турнира стал Евгений Гордеев 1938 года рождения, а самому юному шахматисту всего пять лет!

Победители и призеры получили право играть в Суперфинале «Кубка Сергея Карякина», а тройка победителей среди мальчиков и юношей, а также золотые и серебряные призеры среди девочек и девушек завоевали право участия в международном турнире «Шахматные звезды» в Москве.

В рамках «Кубка Сергея Карякина» в эти выходные также прошел региональный этап соревнований — «Кубок Правительства Нижегородской области». За доски сели 12 сильнейших команд региона. Накал страстей был олимпийским! Команда ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» шла в плотной группе лидеров и в упорной борьбе остановилась буквально в шаге от пьедестала, проявив большое мастерство, спортивный характер и волю к победе!

«Огромная благодарность всем организаторам и, конечно, партнеру турнира — Компании „ЛУКОЙЛ“. Без столь весомой поддержки наш праздник не состоялся бы на такой высоте. Спасибо за создание атмосферы, за призы, за возможность собрать вместе шахматную семью со всей страны!» — сказала Татьяна Хилова, организационный директор Шахматных клубов Сергея Карякина.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567