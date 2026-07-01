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Общество

Абоненты МегаФона первыми получили инструмент для подписи исходящих вызовов

01 июля 2026 11:27 Общество
Абоненты МегаФона первыми получили инструмент для подписи исходящих вызовов

Абоненты МегаФона получили возможность указывать свое имя при исходящих вызовах. Оператор первым запустил услугу «Подпись номера», открыв частным лицам технологию, которая раньше была доступна только бизнесу. Принцип работы аналогичен решению для юридических лиц: на экране принимающего вызов появляется «визитка» с именем — и звонок перестаёт быть неизвестным.

Проблема низкой конверсии анонимных вызовов носит массовый характер: по данным аналитиков МегаФона, от 30% до 75% звонков с номера, не записанного в телефонной книжке и не имеющего подписи, остаются без ответа. При этом 92% опрошенных россиян положительно оценили практику маркировки входящих вызовов от юридических лиц* — она помогает в моменте принимать решение, отвечать или нет.

Подключить новый сервис можно в личном кабинете или мобильном приложении в разделе «Управление звонками». Стоимость составит 3 рубля в день вне зависимости от количества совершенных вызовов, в качестве подписи система автоматически использует ФИО, указанные в договоре.

«Голосовой спам и массовые обзвоны серьёзно подорвали доверие людей к телефонным звонкам — эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы в МегаФоне поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения — живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом. „Подпись номера“ возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских

Особенно ценно это решение для тех, кто строит профессиональные коммуникации на базе личного номера: предприниматели, мастера выездного сервиса и фрилансеры смогут быстрее устанавливать контакт и сокращать количество лишних звонков. Услуга актуальна и для тех, кто недавно сменил номер: пока контакт не внесён в записные книжки, риск, что вызов проигнорируют, особенно высок. А для людей, развивающих личный бренд, опция станет дополнительным инструментом узнаваемости.

Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. Сейчас подпись работает при звонках абонентам МегаФона; в ближайшее время технология будет масштабирована на других операторов. При этом, если контакт уже записан в телефонной книге, телефон покажет привычное имя — так сохраняется пользовательский опыт.

*По данным исследования ВЦИОМ

Фото Евгения Поторочина

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