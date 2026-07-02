Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Новости партнеров

Топ-5 кухонь, которые всегда будут в тренде: кухни от производителя в Нижнем Новгороде

02 июля 2026 12:21

Выбирая кухню, важно ориентироваться не только на текущие тренды, но и на их актуальность в долгосрочной перспективе. Кухонное пространство создается на годы, поэтому оно должно оставаться стильным, удобным и функциональным. Если вы ищете кухню в Нижнем Новгороде, обратите внимание на кухни салона УПЛИТЫ, сочетающие современный дизайн и практичность. Особенно востребована сегодня белорусские кухни, которые славятся качеством и продуманной эргономикой.

Мы подготовили подборку из 5 решений, которые будут актуальны долгие годы.

1. Кухня «Эйва» — минимализм и функциональность

Минимализм остается одним из самых устойчивых трендов в интерьере. «Эйва» — это чистые линии, отсутствие лишнего декора и максимальная практичность.

Преимущества:

  • визуально расширяет пространство
  • подходит для современных интерьеров
  • проста в уходе

Такой вариант идеально подойдёт тем, кто ищет современную кухню в Нижнем Новгороде с лаконичным дизайном.

2. Кухня «Петра» — сдержанный современный стиль

«Петра» — выбор для тех, кто ценит баланс между эстетикой и удобством. Спокойные оттенки, продуманные детали и универсальность делают её отличным решением.

Почему выбирают:

  • актуальный внешний вид
  • высокая функциональность
  • легко вписывается в разные интерьеры

Модель подойдёт как для квартиры, так и для загородного дома.

3. Кухня «Фьюджи» — уют и современные тренды

«Фьюджи» сочетает в себе тепло домашней атмосферы и актуальный дизайн. Это отличный вариант для семей, которые хотят создать комфортное пространство.

Особенности:

  • гармония текстур и материалов
  • универсальная цветовая гамма
  • эргономичность

Если вы рассматриваете кухни в Нижнем Новгороде для семейного дома — это одно из лучших решений.

4. Кухня «Симона» — современная классика

Классический стиль в современном исполнении всегда остаётся востребованным. «Симона» — это элегантность, благородные оттенки и утонченные детали.

Преимущества:

  • вне времени и трендов
  • подходит для просторных кухонь
  • создает атмосферу уюта и статуса

Такой кухонный гарнитур станет отличным выбором для тех, кто ценит традиции и долговечность.

5. Кухня «Лианга» свет и лёгкость

Светлые кухни по-прежнему остаются популярными. «Лианга» наполняет пространство воздухом и делает его визуально больше.

Плюсы:

  • увеличивает пространство
  • создаёт ощущение свежести
  • легко комбинируется с разными стилями

Данная модель кухни идеально подходит для небольших квартир.

Как выбрать кухню, которая будет актуальна долгие годы

Чтобы кухня не потеряла своей привлекательности со временем, стоит учитывать несколько факторов:

  • выбирать нейтральные цвета
  • отдавать предпочтение качественным материалам
  • делать упор на функциональность
  • рассматривать кухни от производителя

Белорусская кухня — один из лучших вариантов, так как сочетает в себе доступную цену и высокое качество.

Где купить кухню в Нижнем Новгороде

Сегодня рынок предлагает большой выбор решений, но важно выбирать проверенных производителей. Качественные кухни в Нижнем Новгороде — это сочетание дизайна, надёжных материалов и грамотного проектирования.

Обратите внимание на поставщиков, которые предлагают:

  • индивидуальный подход
  • широкий выбор моделей
  • качественную фурнитуру
  • помощь в создании проекта под ваш интерьер

Выбирая современную кухню, вы получаете не просто мебель, а удобное и стильное пространство для жизни, готовки и общения с близкими. С любовью компания УПЛИТЫ.

Фото предоставлено ООО «УПлиты».

Реклама. ООО «УПлиты». ИНН 3329100124 upliti.ru erid: 2SDnjd8n8K4

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных