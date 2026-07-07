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Культура и отдых

Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

07 июля 2026 13:41 Культура и отдых
Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) раскрывает летний секрет — спастись от июльского зноя можно в тени экрана. Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

Кадры из фильмов: https://disk.360.yandex.ru/d/DXUSXoYegmk39w

Поклонников остросюжетной франшизы из линейки Wink Originals в июле ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор«(18+): выходят финальные эпизоды детективного триллер с Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман в главных ролях.

Сразу два документальных проекта помогут раскрыть культурный код разных регионов России. «Камчатский блюз» (18+) — документальный сериал о культурно-социальном развитии Камчатки. Жизнь на полуострове показана через призму творческого пути знаковых деятелей искусств: музыкантов Алексея Лысикова и Ксении Федуловой, художников Вадима Санакоева и Кирилла Килпалинина и хореографа Александра Гиля. Повествование ведет журналист, автор книги «Камчатский блюз» Игорь Мальцев. Производством проекта занималась кинокомпания «КиноМатрешка» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал «Русские усадьбы» (16+) в восьми эпизодах рассказывает о людях, которые спасают исторические усадьбы от забвения и превращают их в живые пространства. В центре сериала — история отца и его десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся подмосковную усадьбу своих предков. Героями проекта, которые делятся с авторами сериала опытом по возрождению заброшенных усадеб, стали успешные владельцы таких объектов. Проект реализуется АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») специально для онлайн-кинотеатра Wink.

Сразу три новинки увидят поклонники телевизионных сериалов. Так, 1 июля на Wink выходит первый сезон проекта телеканала ТНТ «Нейровася» (16+). Василий Фролов (Владимир Епифанцев) — полицейский старой закалки и доверяет скорее собственной интуиции, чем технологиям. Пережив развод и череду рабочих проблем, он получает необычного напарника — нейросеть Свету (Дарья Блохина), установленную прямо в его мозг. Вместе они раскрывают запутанные преступления, от мелких краж до серьезных дел, постоянно попадая в забавные ситуации.

Сериал телеканала Dомашний «Первая самая верная» (16+) — это история о борьбе с собственной совестью. Главная героиня Елена (Евгения Вайс) встает перед тяжелым моральным выбором, когда ее муж Антон (Александр Гиренок) сбивает на пешеходном переходе человека, которого она когда-то любила всем сердцем. Антон просит жену поддержать его алиби, но вновь вспыхнувшие к Михаилу (Никита Абдулов) чувства подталкивают Елену быть честной. Сериал уже доступен для просмотра на Wink.

Также в июле состоится премьера пятого сезона популярного сериала Пятого канала — «Пилигрим» (18+). В новом сезоне Рубцов, Майя и Купер (Денис Васильев, Мария Фефилова и Артём Кузьмин) продолжают ловить торговцев оружием и предотвращать провокации иноземных захватчиков. Им предстоит остановить диверсию и масштабную катастрофу на химическом заводе в одном из регионов страны. Новая бандитская группировка подражает работе их отряда и называет себя «0−19», а ее глава — позывным бывшего агента Оригами. Кто же их предал на этот раз? Первую серию Wink покажет 5 июля.

Ну и конечно, в самый разгар летних каникул нельзя обойтись без мультновинок. Юных зрителей ждут две премьеры с любимыми героями — дальневосточными зверятами Лео и Тигом. В полнометражном продолжения популярного российского анимационного сериала «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+) они отправятся в путешествие к удивительному озеру, преодолевая опасности и открывая для себя природные чудеса России. А историия «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+) станет захватывающим музыкальным приключением друзей, в котором каждое новое впечатление сопровождается запоминающейся мелодией. Тиг говорит голосом Александры Урсуляк, а Лео озвучила Агния Кузнецова.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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