Команда Нижегородского НПЗ приняла участие в Гонке героев Спорт

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») стали участниками экстремального забега «Гонка Героев».

Соревнования проходят в регионе уже в четвертый раз. Спортсмены должны были пройти экстремальную полосу препятствий, которая является новой формой увлекательного активного и корпоративного отдыха, граничащего с экстримом.

В Гонке героев приняли участие более двух тысяч человек. Цель каждой команды — прохождение трассы, поддержка и взаимовыручка друзей при преодолении испытаний, создание командного духа. Эти ценности лежат в основе корпоративной культуры Компании «ЛУКОЙЛ».

На старт забега «Гонка Героев» вышли две команды Нижегородского НПЗ в составе двадцати человек, стремящихся к здоровому образу жизни, к новым достижениям и впечатлениям. Они успешно преодолели десятикилометровую дистанцию, тридцать непростых препятствий на пути к финишу. Участники проползали под колючей проволокой, взбирались на вертикальные стены, покоряли барьеры разного формата, преодолевали рвы с водой, прыгали в воду с высоты, окунались в грязевые траншеи и даже взбирались на условный «Эверест»!

Все герои, выполнившие условия Гонки, получили медаль финишера в форме металлического жетона — символ силы и стойкости.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567