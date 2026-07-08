Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
08 июля 2026 08:56
Команда Нижегородского НПЗ приняла участие в Гонке героев
08 июля 2026 07:00
Новые фамилии и старые лидеры: как изменился состав нижегородского «Торпедо»
07 июля 2026 19:16
Защитник Илья Кирш покинул ФК «Пари НН»
07 июля 2026 18:29
Нижегородцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина
07 июля 2026 18:24
Евгений Люлин: «Дзержинск задаёт стандарты для всей России в работе с дошколятами»
07 июля 2026 17:48
Две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту
07 июля 2026 14:10
Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола
06 июля 2026 15:08
Первый матч ФК «Пари НН» в новом сезоне будет бесплатным
04 июля 2026 15:05
Нижегородская «Чайка» утвердила график подготовки к новому сезону
04 июля 2026 11:05
Евгений Забуга: ХК «Торпедо» покинут от одного до трех хоккеистов
Спорт

Команда Нижегородского НПЗ приняла участие в Гонке героев

08 июля 2026 08:56 Спорт
Команда Нижегородского НПЗ приняла участие в Гонке героев

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») стали участниками экстремального забега «Гонка Героев».

Соревнования проходят в регионе уже в четвертый раз. Спортсмены должны были пройти экстремальную полосу препятствий, которая является новой формой увлекательного активного и корпоративного отдыха, граничащего с экстримом.

В Гонке героев приняли участие более двух тысяч человек. Цель каждой команды — прохождение трассы, поддержка и взаимовыручка друзей при преодолении испытаний, создание командного духа. Эти ценности лежат в основе корпоративной культуры Компании «ЛУКОЙЛ».

На старт забега «Гонка Героев» вышли две команды Нижегородского НПЗ в составе двадцати человек, стремящихся к здоровому образу жизни, к новым достижениям и впечатлениям. Они успешно преодолели десятикилометровую дистанцию, тридцать непростых препятствий на пути к финишу. Участники проползали под колючей проволокой, взбирались на вертикальные стены, покоряли барьеры разного формата, преодолевали рвы с водой, прыгали в воду с высоты, окунались в грязевые траншеи и даже взбирались на условный «Эверест»!

Все герои, выполнившие условия Гонки, получили медаль финишера в форме металлического жетона — символ силы и стойкости.

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных