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Общество

Винодраматическая история: начались съемки сериала «Голицын»

13 июля 2026 14:22 Общество
Винодраматическая история: начались съемки сериала «Голицын»

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), Иви и телеканал «Россия» приступили к съемкам масштабного исторического сериала «Голицын» (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается «Гус Гус Фильм» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал «Голицын» войдет в линейки Wink Originals и Сериалов Иви. Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала «Россия».

Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом молодой князь Лев Голицын впервые оказывается в Петербурге. Вернувшись из-за границы, он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем, и князя ждет непростой путь от родовитого аристократа до гордости нации. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать свое предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников. Однако князь Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.

Данила Козловский, актер:
«Я сразу отозвался внутренне на эту историю. Есть в ней что-то особенное и ни на что не похожее. Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца».

Сергей Чекалов, режиссер-постановщик («Константинополь» (18+), «Бизон: Дело манекенщицы» (18+), «Запасный выход» (18+)):
«В определенные исторические моменты возникает необходимость в том, чтобы страна узнала о своих героях. Поступок Льва Голицына сопоставим с героизмом, потому что он поднял престиж России на самый высокий уровень. Бескомпромиссная и одержимая любовь к своему делу и к русской земле — вот что меня потрясло во Льве Сергеевиче, когда я стал изучать его биографию. Он был предан своему делу и культуре, людям, стране, которых бесконечно любил. Время пришло, чтобы зритель о нем узнал, чтобы страна о нем узнала. Это наша гордость».

Также в сериале заняты: Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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