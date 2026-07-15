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Телеком-оператор упрощает нижегородскому бизнесу доступ к частным сетям

15 июля 2026 11:54 Общество
Телеком-оператор упрощает нижегородскому бизнесу доступ к частным сетям

МегаФон расширяет портфель частных сетей и первым на рынке запускает облегчённую версию Private LTE. Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищённую мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами.

В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов — например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удалённых производственных территорий.

Ключевыми преимуществами такого сервиса являются быстрое развёртывание — объединение функций базовой станции и ядра в одном устройстве сокращает сроки запуска до нескольких дней. Гибкая настройка зоны покрытия достигается за счёт подбора и настройки антенн либо подключения дополнительных пикосот. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер и промышленного оборудования, а при необходимости легко масштабируется до полноценной Private LTE без замены технологической платформы.

Облегчённая версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком‑оборудования МегаФона — результаты подтвердили её соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с, гарантируя стабильную работу даже при высоких нагрузках. Комплекс полностью соответствует технологическим параметрам LTE, а в перспективе предусматривает поддержку 5G, что расширяет возможности и сценарии эксплуатации.

«Запуск pLTE Lite — логичное развитие нашей экспертизы в сегменте частных сетей. Мы видим растущий запрос рынка на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов. Наш подход позволяет компаниям начать трансформацию с минимальными инфраструктурными затратами — такое решение на 70−80% снижает капитальные затраты и до 50% операционные. При этом мы готовы сопровождать клиента и масштабировать сеть по мере роста потребностей его бизнеса», — отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов Александр Яресько.

Такая архитектура будет востребована на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны. По предварительным оценкам аналитиков оператора, в типовых сценариях применения заказчики смогут повысить эффективность большинства производственных процессов, что в конечном счете ускорит окупаемость инвестиций — средний срок возврата вложений составит 12−18 месяцев против 2−4 лет для классических сетей.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

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