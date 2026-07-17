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Экономика

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине

17 июля 2026 13:51 Экономика
ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине

Теперь клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

«Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление — одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года мы планируем расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса.

Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, клиенту достаточно войти в приложение ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.

С января клиенты совершили более 524 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду.

Фото предоставлено ВТБ.

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Теги:
ВТБ
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