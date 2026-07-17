Профилактические работы на нижегородском ТВ перенесли из-за ЧМ-2026 Общество

Фото: Кира Мишина

Плановые профилактические работы на радиотелевизионных станциях Нижегородской области перенесли с 20 на 21 июля. Об этом сообщили в Нижегородском радиотелецентре РТРС.

Такое решение приняли, чтобы любители футбола смогли полностью посмотреть финальный матч чемпионата мира. Финал ЧМ-2026 (6+), который начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени, может затянуться из-за дополнительного времени и завершиться уже ночью 20 июля.

После изменений работы пройдут 21 июля с 01:00 до 10:00 по московскому времени на РТС «Нижний Новгород», «Арзамас», «Саров» и «Выкса». В этот период возможны кратковременные перерывы в вещании 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

Кроме того, временно могут быть недоступны некоторые FM-радиостанции и аналоговые телеканалы.

Дата и время проведения работ согласованы с вещателями.

Если после завершения профилактики прием телеканалов не восстановится автоматически, жителям рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку, а затем повторно выполнить поиск каналов. Это поможет устранить возможные программные сбои и восстановить прием сигнала.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026.