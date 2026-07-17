"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2026 19:33
В Лукояновском округе завершен ремонт участка дороги Р-158 по нацпроекту
17 июля 2026 19:17
Сорбиновую кислоту нашли в сливочном масле в Нижегородской области
17 июля 2026 19:00
Профилактические работы на нижегородском ТВ перенесли из-за ЧМ-2026
17 июля 2026 18:22
В Нижегородском кремле прошло торжественное вручение дипломов выпускникам НИУ Президентской академии
17 июля 2026 18:14
Варварскую в Нижнем Новгороде перекроют в ночь на 18 июля из-за ремонта
17 июля 2026 18:00
Евгений Люлин: «Главное богатство Лыскова — это его люди»
17 июля 2026 17:53
«Метеоры» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань
17 июля 2026 17:10
Штрафы за брошенные электросамокаты предложили ввести в Нижнем Новгороде
17 июля 2026 16:56
Мэр Нижнего Новгорода простоял час в очереди на АЗС
17 июля 2026 16:11
Схему движения на перекрестке Кстово — Ольгино у «Меги» изменят с 20 июля
Общество

Профилактические работы на нижегородском ТВ перенесли из-за ЧМ-2026

17 июля 2026 19:00 Общество
Профилактические работы на нижегородском ТВ перенесли из-за ЧМ-2026

Фото: Кира Мишина

Плановые профилактические работы на радиотелевизионных станциях Нижегородской области перенесли с 20 на 21 июля. Об этом сообщили в Нижегородском радиотелецентре РТРС.

Такое решение приняли, чтобы любители футбола смогли полностью посмотреть финальный матч чемпионата мира. Финал ЧМ-2026 (6+), который начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени, может затянуться из-за дополнительного времени и завершиться уже ночью 20 июля.

После изменений работы пройдут 21 июля с 01:00 до 10:00 по московскому времени на РТС «Нижний Новгород», «Арзамас», «Саров» и «Выкса». В этот период возможны кратковременные перерывы в вещании 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

Кроме того, временно могут быть недоступны некоторые FM-радиостанции и аналоговые телеканалы.

Дата и время проведения работ согласованы с вещателями.

Если после завершения профилактики прием телеканалов не восстановится автоматически, жителям рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку, а затем повторно выполнить поиск каналов. Это поможет устранить возможные программные сбои и восстановить прием сигнала.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Радио Телевидение
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2026 12:10
Нижегородец Кирилл Ятнов рассказал о похудении в программе «Пусть говорят!»
05 июня 2026 10:45
Суд отказал нижегородке в иске к телекомпании «Сети НН» на 2 000 000 рублей
05 июня 2026 07:30
Эксклюзив
Прыжки через костер: как Первый канал снимал передачу на Щелоковском хуторе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
17 июля 2026 19:14
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных