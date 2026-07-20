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Политика

Эксперты обсудили старт выборной кампании в Нижегородской области

20 июля 2026 13:23 Политика
Эксперты обсудили старт выборной кампании в Нижегородской области

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Электоральные эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области провели круглый стол «Выборы в России в 2026 году: основной контекст и факторы влияния на электоральные процессы». В обсуждении приняли участие представители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и областного избиркома.

К участникам мероприятия обратился член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод. По его словам, избирательная кампания уже стартовала и постепенно набирает обороты. Он отметил, что общественные наблюдатели Нижегородской области должны обеспечить всестороннее сопровождение избирательного процесса и представить полную картину происходящего на избирательных участках региона.

В ходе круглого стола участники отметили спокойное и бесконфликтное начало этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы по всей стране.

Член ОП РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заявил, что первый этап выдвижения проходит без серьезных эксцессов и конфликтов, а сам процесс идет в соответствии с законодательством. По его мнению, важно, чтобы «курс и тональность уверенного спокойствия», наблюдаемые сейчас, сохранились и на следующих этапах избирательной кампании.

Итоги круглого стола подвел зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Он считает, что говорить о снижении интереса политических партий к предстоящим выборам некорректно, поскольку они стали более зрелыми и ориентированы на долгосрочную работу. По словам Семенова, нынешняя избирательная кампания формирует систему управления страной и условия жизни россиян на ближайшие пять лет, а также служит подготовкой к следующим президентским выборам. Он также отметил, что высокий уровень политической зрелости российского общества позволяет рассчитывать на успешное проведение выборов.

Предыдущее заседание по организации мониторинга избирательных прав на предстоящих выборах состоялось 10 июля.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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