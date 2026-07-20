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Общество

Праздник спорта ЛУКОЙЛа за полярным кругом

20 июля 2026 16:43 Общество
Праздник спорта ЛУКОЙЛа за полярным кругом

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

18 июля на Кольской ветроэлектростанции, крупнейшем ветропарке в мире за полярным кругом, состоялся Энерго Трейл ЛУКОЙЛа. Забег, занесённый в Книгу рекордов России, прошел уже в четвёртый раз и был приурочен к 35-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», являясь частью экоинициативы «Создаём новый лес — 35 тысяч деревьев» в юбилейный год 35-летия Компании.

Покупка каждого слота или мерча означала высадку одного дерева в заповедниках страны, став символом единства спорта, ответственности и заботы о природе. Всего по итогам Энерго Трейла в национальных парках появилось 1500 новых саженцев.

География участников традиционно обширна: от Мурманска до Когалыма, частью уникального бегового события стали около тысячи атлетов! Второй год подряд участие в забеге принимает и команда бегунов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». На этот раз предприятие представляли участники корпоративной эстафеты Дмитрий Шибанов, Александр Курзаков, Кристина Качинская, Андрей Сидоров и Андрей Черкасов; в личном зачете выступили Ольга Кассихина (8 км) и Николай Карпов (20 км).

Корпоративная эстафета носила название «Рождение энергии» и была посвящена 35-летию ЛУКОЙЛа. Неудивительно, что между 13 командами на дистанции в 35 км развернулась жаркая борьба — азарт и спортсменов, и болельщиков просто зашкаливал, ведь оказаться среди призеров эстафеты, посвященной важной корпоративной дате, почетно и радостно вдвойне! Участники каждого этапа отдавали все свои силы и энергию, чтобы стать лидером этапа и привести свою команду к победе. Результатом слаженной работы и личной целеустремленности участников команды ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стало второе место в корпоративной эстафете. Наши атлеты преодолели 35 км за 2 часа 24 минуты 42 секунды, уступив лишь бегунам из мурманского клуба «Динамо». Великолепный результат для любителей бега, совмещающих спортивное увлечение с основной работой!

В индивидуальных забегах борьба была не менее интересной. На дистанцию «Северный ветер» протяженностью 20 км вышли 162 участника, которых вдохновлял своей компанией титулованный спортсмен, олимпийский чемпион, легенда лыжного спорта Александр Легков. Заводчанин Николай Карпов финишировал на дистанции 20 км с результатом 1 час 26 мин 58 сек, став девятнадцатым в абсолютном зачете среди мужчин (из ста участников). Восьмикилометровый «Заполярный маршрут» пробежали 249 участников, Ольга Кассихина финишировала с результатом 40 мин 30 секунд и стала тринадцатой в абсолютном зачете среди женщин.

Энерго Трейл ЛУКОЙЛа на Кольской ВЭС стал настоящим праздником спорта и экологии за полярным кругом!

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ИНН 5250043567

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Теги:
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