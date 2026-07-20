Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан Общество

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор «МегаФон Таджикистан», абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.

Жители Таджикистана доступны свыше 40 популярных проектов линейки Wink Originals, включая «Слово пацана. Кровь на асфальте», франшизы «Фишер» и «Ландыши», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Первая ракетка», «Комбинация», «Балет», «Плакса», «Трудные подростки» и другие. Всего в подписке более 35 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, мировые кинохиты и популярный российский контент.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink:

«Мы рады представить оригинальные проекты и библиотеку Wink таджикским зрителям, знаем, что некоторые наши сериалы в этой стране уже пользуются популярностью. Запуск сервиса в партнерстве с „МегаФон Таджикистан“ — важный шаг в развитии международной географии Wink. Мы видим большой потенциал в Центральной Азии: некоторые национальные рынки сегодня растут двузначными темпами, активно увеличивается потребление качественного контента по платной модели. Планируем и дальше расширять сотрудничество с крупнейшими телеком-операторами региона».

Анатолий Изюмников, генеральный директор компании «МегаФон Таджикистан»:

«Наша стратегия проста: если существует удобный, надежный, качественный видеосервис — значит, он должен стать доступным нашим абонентам. Партнерство с Wink позволяет расширить возможности любителей кино и сериалов, предложить им новый уникальный контент. А условия подключения сервиса в нашей сети станут его дополнительным преимуществом».

Республика Таджикистан стала третьей страной ближнего зарубежья, где представлен онлайн-кинотеатр. С 2022 года Wink доступен жителям Армении, а с 2025-го — Беларуси.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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