Память Чкалова почтили в Москве в честь 90-летия его легендарного полета Общество

Фото: Каднцева Кристина

В Москве прошли памятные мероприятия к 90-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова по маршруту Москва — остров Удд.

Главные события состоялись 19 июля в парке «Ходынское поле», где в 2024 году правительство Нижегородской области совместно с правительством Москвы установило памятник летчику. В рамках программы прошли митинг и церемония возложения цветов.

Для гостей организовали семейные мероприятия: мастер-классы, фестиваль воздушных змеев, конкурс рисунков «Рисуем небо», тематическую фотозону и другие активности. Также состоялась концертная программа с участием артистов и творческих коллективов.

Одним из центральных событий стало открытие выставки «Сквозь циклоны к заливу Счастья» из фондов Мемориального музея В.П. Чкалова в Чкаловске. В летнем кинотеатре парка показали фильм «Валерий Чкалов».

20 июля памятные мероприятия продолжились в Некрополе у Кремлевской стены, где состоялась церемония возложения цветов к захоронению легендарного летчика.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что подвиг экипажа Чкалова стал важной страницей в истории авиации.

«Ровно 90 лет назад беспересадочный перелет протяженностью более 9 тысяч километров стал не просто рекордом, а настоящим прорывом в развитии авиации. Сегодня сложно осознать титанический труд, которого потребовал тот исторический маршрут. Но именно такие события определяют вектор развития технологий и служат нравственным ориентиром для будущих поколений», — сказал глава региона.

В мероприятиях приняли участие представители Нижегородской области, Москвы, авиационного сообщества, а также потомки членов легендарного экипажа — Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова.

Справка: в июле 1936 года экипаж самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова за 56 часов 20 минут без посадки преодолел 9 374 километра. Маршрут проходил через Арктику и Дальний Восток. 22 июля самолет совершил посадку на острове Удд в заливе Охотского моря. Через два дня всем членам экипажа присвоили звания Героев Советского Союза.