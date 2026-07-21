Как выбрать женскую сумку, которая не надоест через один сезон

Бывает, что сумка нравится с первого взгляда. Цвет удачный, форма современная, фурнитура аккуратная. Но проходит несколько недель, и оказывается, что телефон приходится искать слишком долго, длинный кошелек не помещается, а ручки постоянно соскальзывают с плеча.

За последние годы эту картину видел много раз. Сначала выбирают глазами: цвет, форма, логотип, красивые фотографии. Через неделю разговор уже совсем о другом. Оказывается, телефон приходится искать слишком долго, молния открывается не так удобно, как казалось, а широкий ремень неожиданно становится главным плюсом. Фотографии таких вещей не показывают. Поэтому сумки для женщин редко выбирают только по снимкам.

Что действительно важно при выборе

Мода меняется быстрее, чем кажется. Сейчас все чаще попадаются сумки, в которые спокойно помещается бутылка воды, ежедневник, зарядка, иногда даже тонкий кардиган. Достаточно несколько минут постоять утром у выхода из метро и посмотреть по сторонам.

Размер — лишь часть общей картины. Обратите внимание на:

материал;

вес самой сумки;

количество внутренних отделений;

длина ремня;

качество молний и фурнитуры;

устойчивость формы.

Через несколько дней использования именно эти мелочи начинают играть главную роль. Если заранее не обратить на них внимание, даже очень красивая модель может остаться на полке.

Почему материал меняет впечатление

На фотографиях разница между материалами иногда почти незаметна. Но если взять ее в руки, то разница ощутима. Например, женская сумка кожаная со временем часто выглядит даже интереснее, чем в день покупки. На поверхности проявляется естественная фактура, ручки становятся мягче, а сама вещь внешне постепенно адаптируется к привычкам владельца.

С синтетическими материалами ситуация бывает другой. Они легче, проще в уходе и хорошо подходят для активного ритма жизни. Поэтому сказать, что один вариант всегда лучше другого, нельзя.

Почему тренды не всегда становятся удачной покупкой

С трендами вообще любопытная история. В новостях моды обсуждают необычные формы, крупные пряжки или яркие оттенки. Тенденции развития рынка аксессуаров регулярно рассматриваются в исследованиях McKinsey & Company (МакКинси & Компани) и профильных отраслевых изданиях, посвященных индустрии моды.

Поэтому модные сумки для женщин не всегда бросаются в глаза. Иногда изменения вообще замечаешь случайно. Чуть иначе сделаны ручки. Внутри появился дополнительный карман. Планшет помещается без усилий.

Похожий подход можно встретить у многих крупных производителей аксессуаров: узнаваемая форма сохраняется годами, а меняются в основном материалы, размеры или организация внутреннего пространства. Сумка женская здесь не исключение — тот же принцип действует и в этой категории, что и во всей остальной индустрии аксессуаров.

Как меняются привычки покупателей

Разговор о деталях устроен по-разному у разных марок. У кого-то в фокусе фурнитура и её долговечность, у кого-то — внутренняя организация отделений. Guess сумки женские, например, чаще сравнивают именно по материалам и фурнитуре, а не по силуэту, который у бренда меняется не так часто.

Отдельная история — подлинность. Чем известнее марка, тем чаще покупатели вообще задаются этим вопросом: для сумки Michael Kors важно происхождение кожи и клеймо на подкладке, для Coach — серийный номер и качество строчки, а для сумки Guess оригинал определяют по фурнитуре и креплению ремня.

Как подобрать сумку под свой образ жизни

Достаточно представить обычный день. Кто-то выходит из дома утром и возвращается поздно вечером. Кто-то несколько раз садится в машину, потом идет на встречу, потом снова в дорогу. Из-за этого одинаковые с виду сумки ощущаются совершенно по-разному.

Можно ориентироваться на несколько простых рекомендаций:

для работы удобно выбирать модели, в которые помещаются документы или планшет;

для прогулок чаще подходят компактные варианты с длинным ремнем;

для путешествий ценятся легкий вес и надежные застежки;

если сумка используется ежедневно, лучше заранее проверить, насколько легко очищается материал.

На практике именно последний пункт многие недооценивают. Когда сумка женская новая, светлая поверхность выглядит эффектно, но уже через несколько недель активного использования появляются следы, которых на темной модели просто не было бы заметно.

На что обращают внимание после нескольких месяцев использования

Почти всегда разговор сначала идет о дизайне, но через время вспоминаются другие мелочи.

Например, удобно ли открывать сумку одной рукой. Не царапается ли металлическая фурнитура. Не деформируется ли дно, если поставить аксессуар на пол. Подобные детали редко становятся причиной покупки, зато именно они определяют, насколько вещь окажется действительно практичной.

Поэтому, прежде чем купить сумку для женщины, изучите отзывы других людей и сопоставьте их слова со своими желаниями.

Натуральная кожа или современные материалы

Если нужна вещь на длительный срок и нравится естественное старение материала, многие выбирают кожу. Причем отметим, что даже качественная женская сумка кожаная нуждается в уходе. Иногда достаточно обработать поверхность специальным средством и не хранить изделие возле отопительных приборов.

Желание купить сумку Guess женскую нередко сопровождается вопросом о подлинности изделия — так же, как и с сумкой Michael Kors, где отдельно смотрят на клеймо на подкладке, или с сумкой Coach, где ориентируются на серийный номер. По этой причине перед выбором обычно сравнивают происхождение модели, качество материалов и информацию о производителе.

Современные материалы тоже заметно изменились. Некоторые текстильные модели настолько легкие, что первое время их вес кажется непривычным. А комбинированные варианты иногда без проблем выдерживают ежедневные поездки и при этом надолго сохраняют опрятный внешний вид.

Почему обращают внимание на оригинальность

Стоит бренду стать действительно узнаваемым, почти сразу появляется другой вопрос — как отличить оригинальную вещь. Любопытно, что редко кто делает вывод по одному признаку. Обычно смотрят сразу на несколько вещей. Как прошиты ручки. Насколько аккуратно установлена фурнитура. Порой мелочи значат больше самых заметных атрибутов.

При выборе брендовых аксессуаров вопрос происхождения изделия обычно возникает наравне с вопросами о материалах и производителе. Запрос купить оригинал женской сумки Guess — один из примеров того, как формулируют такой запрос применительно к конкретному бренду. Похожим образом строится и поисковый запрос про оригинал сумки Michael Kors — с той лишь разницей, что для этого бренда чаще уточняют не бренд как таковой, а конкретную линейку.

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