Какие двери лучше выбрать для ванной комнаты и санузла

Дверь для ванной комнаты и санузла выбирают не только по цвету, стилю и стоимости. В этих помещениях регулярно повышается влажность, появляется пар, а на полотно и коробку могут попадать капли воды. Если конструкция не рассчитана на такие условия, со временем дверь может разбухнуть, перекоситься, начать хуже закрываться или потерять аккуратный внешний вид.

Поэтому одной пометки о влагостойкости недостаточно. Важно учитывать, из чего сделано дверное полотно, каким материалом покрыта его поверхность, насколько хорошо защищены торцы и кромки, а также как обработаны коробка и места установки фурнитуры. Даже качественная дверь прослужит меньше, если влага постоянно проникает внутрь через открытые стыки или в помещении плохо работает вентиляция.

Не менее важны размер и способ открывания. В небольшой ванной распашная дверь может мешать свободному проходу, а раздвижная модель обычно хуже удерживает звуки и запахи. Также стоит заранее проверить, насколько близко полотно будет находиться к ванне, раковине или душевой зоне: чем выше риск прямого попадания воды, тем надежнее должна быть защита поверхности.

Далее разберем, какие двери лучше ставить в ванную, чем отличаются модели из МДФ, массива дерева и каркасно-комбинированные конструкции, какие покрытия лучше переносят влажность и что важно учесть при замере, выборе и установке.

Как определить подходящий размер двери для ванной

Дверной проем в ванной или туалете часто уже, чем в других комнатах. В типовых квартирах для санузла обычно устанавливают полотна шириной 600 или 700 мм, тогда как стандартная дверь шириной 800 мм может оказаться слишком большой. Однако ориентироваться только на размер старого полотна не стоит: коробка могла быть установлена с широкими зазорами, а сам проем — изменен во время предыдущего ремонта.

Ориентировочные размеры высоты проема и толщины стены:

для двери шириной 600 мм нужен проем примерно 680−700 мм;

для полотна шириной 700 мм — около 780−800 мм;

для двери шириной 800 мм — примерно 880−900 мм.

Это усредненные значения. Точные размеры зависят от конструкции коробки, ее толщины и монтажных зазоров, которые предусматривает производитель. Поэтому окончательно выбирать дверь лучше после точного замера и проверки технических характеристик конкретной модели.

В магазине Дом Дверей можно подобрать полотно, коробку, наличники и доборные элементы с учетом фактических размеров проема и особенностей ванной комнаты.

Ширину проема измеряют в трех местах: в верхней части, по центру и внизу. Если результаты отличаются, за основу берут наименьшее значение. Высоту проверяют слева, справа и посередине. Такой подход помогает учесть неровности стен, пола и верхней перемычки.

Наиболее точный замер получают после снятия старых наличников. Они закрывают края проема и могут искажать реальные размеры. Если дверь полностью демонтируют, измерения лучше выполнять после удаления коробки, монтажной пены и остатков отделки.

Важно учитывать, на каком этапе ремонта проводится замер. Если плитка еще не уложена, нужно добавить будущую толщину напольного покрытия, клея и гидроизоляции. После завершения работ высота проема уменьшится. Если не учесть это заранее, дверь может не войти по высоте или нижний вентиляционный зазор получится слишком маленьким.

Для отдельного туалета полотна шириной 600 мм обычно достаточно. Для ванной комнаты удобнее дверь шириной 700 мм, особенно если через проем предстоит заносить стиральную машину, тумбу, сантехнику или другие крупные предметы. Более широкий проход также комфортнее для семей с детьми, пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.

Расширять проем можно не всегда. Перед началом работ нужно выяснить, является ли стена несущей и не проходят ли рядом трубы, электропроводка или вентиляционные каналы. Изменение проема в несущей стене многоквартирного дома может потребовать проекта и согласования.

Небольшое отклонение от стандартных размеров обычно можно скорректировать во время подготовки к монтажу. Слишком широкий проем сужают, а незначительную разницу компенсируют коробкой и монтажными зазорами. Если размеры отличаются существенно, разумнее заказать нестандартное полотно, чем переделывать стену.

Отдельно измеряют толщину стены. Если коробка не перекрывает ее полностью, оставшуюся часть закрывают доборами. Для ванной лучше выбирать доборы и наличники с таким же влагостойким покрытием, как у полотна, поскольку эти элементы тоже находятся под воздействием влажного воздуха.

Правильный размер двери определяют только после полноценного замера. Нужно учитывать не только ширину старого полотна, но и реальные размеры проема, будущий уровень пола, толщину стены и параметры всей дверной конструкции. В Дом Дверей для вас сделаю замер бесплатно.

Какое покрытие двери лучше выдерживает влажность

При выборе материала двери для ванной важно учитывать не только основу полотна, но и внешнее покрытие. Именно оно принимает на себя основную нагрузку от влажного воздуха, пара, конденсата и случайных брызг. Если защитный слой нанесен некачественно, поврежден или не закрывает торцы, влага постепенно проникает внутрь. Со временем дверь может разбухнуть, а пленка или краска — отслоиться.

Поэтому влагостойкость зависит не только от названия покрытия. Значение имеют его толщина, технология нанесения, качество клея, обработка кромок и отсутствие открытых стыков. Две внешне похожие двери могут по-разному вести себя в ванной, если одна изготовлена аккуратно, а у второй плохо защищены торцы и места соединения материалов.

В Дом Дверей можно сравнить модели с разными типами покрытий и подобрать дверь с учетом влажности в помещении, расположения душевой зоны и требований к уходу.

Фото предоставлено ООО «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР».

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