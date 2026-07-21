Появились подробности гибели мужчины после столкновения лодки с «Валдаем»

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Мужчине, который погиб в результате столкновения лодки и судна на подводных крыльях «Валдай», было 38 лет. У него остались жена и двое детей. Об этом родные рассказали программе «Кстати» (16+).
Напомним, трагедия произошла 19 июля на Оке в районе деревни Погорелки Павловского района. Мужчина находился в небольшой весельной лодке, а «Валдай» следовал из Павлова в Нижний Новгород. По факту случившегося транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.
По словам близких, в тот день семья отдыхала на реке. В этом месте находится песчаная коса, куда многие приезжают в жару и добираются на лодках.
«У них там домик, они с семьёй отдыхали. Резиновая лодочка, он поплыл туда. За семьёй поплыл», — рассказала мать погибшего.
Очевидцы пытались помочь. По словам матери, один из друзей сразу бросился в воду. Ему удалось вытащить мужчину на берег, но тот скончался.
Мать мужчины призналась, что хоронит второго сына в том же возрасте.
Родные отмечают, что «Валдаи» идут по форватеру с большой скоростью, и капитан просто не увидел маленькую лодку.
Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов под Городцом
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