Появились подробности гибели мужчины после столкновения лодки с «Валдаем» Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

Мужчине, который погиб в результате столкновения лодки и судна на подводных крыльях «Валдай», было 38 лет. У него остались жена и двое детей. Об этом родные рассказали программе «Кстати» (16+).

Напомним, трагедия произошла 19 июля на Оке в районе деревни Погорелки Павловского района. Мужчина находился в небольшой весельной лодке, а «Валдай» следовал из Павлова в Нижний Новгород. По факту случившегося транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

По словам близких, в тот день семья отдыхала на реке. В этом месте находится песчаная коса, куда многие приезжают в жару и добираются на лодках.

«У них там домик, они с семьёй отдыхали. Резиновая лодочка, он поплыл туда. За семьёй поплыл», — рассказала мать погибшего.

Очевидцы пытались помочь. По словам матери, один из друзей сразу бросился в воду. Ему удалось вытащить мужчину на берег, но тот скончался.

Мать мужчины призналась, что хоронит второго сына в том же возрасте.

Родные отмечают, что «Валдаи» идут по форватеру с большой скоростью, и капитан просто не увидел маленькую лодку.

Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов под Городцом