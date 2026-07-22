Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2026 11:34
Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов
22 июля 2026 11:02
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций
22 июля 2026 11:00
Правительство РФ призвало увеличить число АЗС в Нижегородской области
22 июля 2026 10:11
Хуснуллин привел в пример проекты благоустройства Нижегородской области
22 июля 2026 10:05
Большемурашкинская ЦРБ будет обслуживать жителей четырех округов
22 июля 2026 09:15
Карантин по бешенству сняли в 4 населенных пунктах Нижегородской области
22 июля 2026 09:00
Число наркопреступлений в Нижегородской области снизилось почти на 56%
22 июля 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородцы узаконили по амнистии почти 500 гаражей
21 июля 2026 19:18
Стало известно, сколько получают водители транспорта в Нижнем Новгороде
21 июля 2026 18:57
Эксклюзив
Власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА
Общество

Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

22 июля 2026 11:34 Общество
Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы «Фишер» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера «Фишер. Черный проспект» (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Проект войдет в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (18+), «Первая ракетка» (16+)). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».

Действие новой главы популярной франшизы происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова:
«Мы с большим трепетом приступаем к съемкам нового „Фишера“, как всегда, хочется воплотить все, как было задумано, а это непросто. Несмотря на то, что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым. Еще снимая второй сезон „Детей перемен“, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом „Фишере“. Специально для Жени Цыганова, с котором нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился».

Все вышедшие части проекта «Фишер» (18+) доступны в онлайн-кинотеатре Wink.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных