Синдром отмены футбола: как вернуться к обычной жизни после ЧМ-2026

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Целых 39 дней футбольные болельщики жили по американскому времени. Некоторые матчи мундиаля в США, Канаде и Мексике начинались глубоко за полночь, а нижегородцы смотрели их до утра, пренебрегая сном.
Турнир закончился, чемпион известен, но эхо этой футбольной бессонницы осталось: просыпаться все еще тяжело, а настроение куда-то улетучилось, оставив лишь апатию.
Почему организм бунтует и сколько времени нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Читайте в материале НИА «Нижний Новгород».
По словам руководителя Психологической службы ПИМУ, кандидата психологических наук Марии Халак, почти за полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам.
Во время важных матчей мозг регулярно получал мощную стимуляцию за счет выброса нейромедиаторов — дофамина, серотонина и окситоцина. Именно поэтому голы, победы любимой команды и напряженные концовки вызывали сильные переживания. Когда турнир закончился, этот источник эмоций исчез.
«Жизнь может казаться „серой“ не потому, что она объективно ухудшилась, а потому, что нейромедиаторная планка была искусственно поднята до небес», — подчеркнула специалист.
Происходящее можно назвать естественной реакцией адаптации. После длительного периода ярких впечатлений организм испытывает своеобразный синдром отмены. Длительное получение «дозы» ярких эмоций сменяется ее отсутствием, и организм реагирует на это состояние, схожее с абстинентным синдромом при отказе от других видов стимуляции.
«Это нормальная, хотя и неприятная, реакция психики на резкое изменение уровня внешнего возбуждения», — заключила Халак.
Еще одна проблема — нарушенный режим сна. За месяц ночных просмотров матчей циркадные ритмы могли сместиться примерно на три-четыре часа.
По словам эксперта, в первую очередь страдает выработка мелатонина. Даже если человек сейчас пытается лечь спать вовремя, его организм по инерции «помнит», что в это время он должен бодрствовать и ожидать эмоциональной подпитки.
Изменения затрагивают и кортизол — гормон, который помогает проснуться утром.
Из-за сбитого графика его естественные пики (6−8 часов утра) перестают совпадать с фазами пробуждения, поэтому многие сейчас чувствуют усталость и разбитость сразу после сна.
Временно снижается и чувствительность дофаминовых рецепторов. Для здорового человека эти изменения обратимы.
Главная опасность, по словам психолога, заключается в другом: если постоянно ругать себя за отсутствие сил и переживать из-за снижения продуктивности, можно повысить уровень тревожности, что только замедлит восстановление.
«Восстановление занимает примерно столько же времени, сколько длился сбой режима, — около одного месяца», — отметила Мария Халак.
При этом первые положительные изменения могут появиться уже через 10 дней.
Чтобы восстановление прошло легче, специалист рекомендует:
С советами психолога согласна директор Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова. Она отмечает, что месячный сбой циркадных ритмов — это серьезная нагрузка для организма, хотя молодые люди обычно переносят ее легче.
А вот восстановление у людей старшего возраста может занять до трех месяцев.
«Эволюционно, когда мы испытываем стресс, например, повышается уровень адреналина, организм готовится бежать, бороться, побеждать. Но когда мы сидим на месте, у нас нет такой возможности, и из‑за этого мы и страдаем. Если больше двигаться, то накопленные, нереализованные адреналиновые эмоции уйдут», — добавила Ведунова.
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