Синдром отмены футбола: как вернуться к обычной жизни после ЧМ-2026 Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Целых 39 дней футбольные болельщики жили по американскому времени. Некоторые матчи мундиаля в США, Канаде и Мексике начинались глубоко за полночь, а нижегородцы смотрели их до утра, пренебрегая сном.

Турнир закончился, чемпион известен, но эхо этой футбольной бессонницы осталось: просыпаться все еще тяжело, а настроение куда-то улетучилось, оставив лишь апатию.

Почему организм бунтует и сколько времени нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Читайте в материале НИА «Нижний Новгород».

Почему после ЧМ мир кажется «менее ярким»

По словам руководителя Психологической службы ПИМУ, кандидата психологических наук Марии Халак, почти за полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам.



Во время важных матчей мозг регулярно получал мощную стимуляцию за счет выброса нейромедиаторов — дофамина, серотонина и окситоцина. Именно поэтому голы, победы любимой команды и напряженные концовки вызывали сильные переживания. Когда турнир закончился, этот источник эмоций исчез.

«Жизнь может казаться „серой“ не потому, что она объективно ухудшилась, а потому, что нейромедиаторная планка была искусственно поднята до небес», — подчеркнула специалист.

Происходящее можно назвать естественной реакцией адаптации. После длительного периода ярких впечатлений организм испытывает своеобразный синдром отмены. Длительное получение «дозы» ярких эмоций сменяется ее отсутствием, и организм реагирует на это состояние, схожее с абстинентным синдромом при отказе от других видов стимуляции.

«Это нормальная, хотя и неприятная, реакция психики на резкое изменение уровня внешнего возбуждения», — заключила Халак.

Что происходит со сном и гормонами

Еще одна проблема — нарушенный режим сна. За месяц ночных просмотров матчей циркадные ритмы могли сместиться примерно на три-четыре часа.



По словам эксперта, в первую очередь страдает выработка мелатонина. Даже если человек сейчас пытается лечь спать вовремя, его организм по инерции «помнит», что в это время он должен бодрствовать и ожидать эмоциональной подпитки.



Изменения затрагивают и кортизол — гормон, который помогает проснуться утром.

Из-за сбитого графика его естественные пики (6−8 часов утра) перестают совпадать с фазами пробуждения, поэтому многие сейчас чувствуют усталость и разбитость сразу после сна.

Временно снижается и чувствительность дофаминовых рецепторов. Для здорового человека эти изменения обратимы.



Главная опасность, по словам психолога, заключается в другом: если постоянно ругать себя за отсутствие сил и переживать из-за снижения продуктивности, можно повысить уровень тревожности, что только замедлит восстановление.

Как восстановиться

«Восстановление занимает примерно столько же времени, сколько длился сбой режима, — около одного месяца», — отметила Мария Халак.

При этом первые положительные изменения могут появиться уже через 10 дней.

Чтобы восстановление прошло легче, специалист рекомендует:

возвращайтесь к привычному режиму сна постепенно, а не пытайтесь резко перестроить график за один день;

ложитесь спать до 23:00, даже если заснуть сразу не получается;

регулируйте свет: утром сразу после пробуждения обеспечивайте себе яркий свет (дневной или искусственный), чтобы помочь организму синхронизировать выработку кортизола и мелатонина. Вечером, напротив, приглушайте свет и ограничивайте экраны за 1−2 часа до сна;

больше гуляйте и добавьте мягкую физическую активность — прогулки и зарядка помогают нормализовать циркадные ритмы и снизить тревожность;

не пытайтесь вернуть яркие эмоции с помощью алкоголя, энергетиков или других стимуляторов;

избегайте думскроллинга (бесконечного потребления негативных новостей) и чрезмерного использования гаджетов перед сном в попытке заполнить образовавшуюся пустоту;

не вините себя за временную усталость, апатию и снижение продуктивности, поскольку это естественная реакция организма после длительного эмоционального напряжения.

С советами психолога согласна директор Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова. Она отмечает, что месячный сбой циркадных ритмов — это серьезная нагрузка для организма, хотя молодые люди обычно переносят ее легче.

А вот восстановление у людей старшего возраста может занять до трех месяцев.

«Эволюционно, когда мы испытываем стресс, например, повышается уровень адреналина, организм готовится бежать, бороться, побеждать. Но когда мы сидим на месте, у нас нет такой возможности, и из‑за этого мы и страдаем. Если больше двигаться, то накопленные, нереализованные адреналиновые эмоции уйдут», — добавила Ведунова.