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ВТБ помогает среднему и малому бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем

23 июля 2026 14:41 Экономика
ВТБ помогает среднему и малому бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем

ВТБ расширил возможности для новых клиентов среднего и малого бизнеса, запустив специальное предложение «Китайский форсаж» для работы с КНР. Предпринимателям стали доступны расчёты с китайскими партнёрами с комиссией от 0,2%, а также специальный курс на покупку юаня от 8 копеек к рыночному курсу. Эти условия будут действовать до 30 декабря, подключить опцию можно до 15 октября через персонального менеджера.

ВТБ — единственный российский банк с филиалом в КНР, что обеспечивает уникальный механизм прямых расчетов внутри группы ВТБ и позволяет проводить международные платежи в безопасном контуре без рисков блокировки, заморозки и возврата, а также ускоряет исполнение таких платежей — операция занимает от 8 минут. Прямые расчеты позволяют предпринимателю на всех этапах взаимодействия оставаться полноправной стороной сделки.

«Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы развиваем инфраструктуру расчетов с КНР, благодаря чему переводы занимают от восьми минут, а для комфортного старта бизнеса сегодня мы можем предложить комиссии от 0,2%. Клиентам также доступны дополнительные уникальные для российского рынка сервисы, помогающие поиске надежного партнера и упрощающие выход на китайский рынок, в частности, бесплатная База поставщиков КНР», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ развивает комплекс сервисов для сопровождения внешнеэкономической деятельности, включая международные расчеты, открытие счетов зарубежным контрагентам в ВТБ Шанхай, сквозной валютный контроль, проверку контрагента и анализ контрактов, таможенное и логистическое сопровождение под контролем экспертов банка. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ также доступны инструменты торгового финансирования, защиты от валютного риска, кредиты и депозиты в юанях на индивидуальных условиях, экспертная поддержка на русском, английском и китайском языках. Инструменты для всех этапов внешнеторговой сделки доступны в Интернет-банке.

Промоакция «Китайский форсаж» действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имеющих открытого расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО) (далее Банк), а также действующих клиентов Банка, которые за последние 180 дней, предшествующих дате подключения к промоакции, не проводили платежи в Китай. Специальное предложение действует при условии постановки внешнеторгового контракта на учёт в ВТБ. Период подключения к промоакции с 15.07.2026 по 15.10.2026. Сниженная комиссия 0,2% (мин. $ 40) за платежи в прочие банки Китая, сниженная комиссия 0,5% (мин. $ 40) за платежи в Китай через собственную инфраструктуру ВТБ и специальный курс на покупку юаня от 8 коп. действуют до 30.12.2026. Перечень прочих банков Китая уточняйте у персонального менеджера ВЭД ВТБ. Подключение возможно через клиентского менеджера точки продаж СМБ и персонального менеджера ВЭД СМБ при упоминании названия промоакции. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. Банк имеет право на изменение условий и досрочное прекращение специального предложения в одностороннем порядке с уведомление клиентов путем размещения изменений на сайте банка https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/ved-i-valyutnyy-kontrol/valutniy-schet-kitay и/или офисах банка, обслуживающих юридических лиц, не позднее 10 календарных дней до момента вступления в силу изменений. Более подробную информацию о действующих тарифах и полных условиях уточняйте по телефону 8 800 200-77-99, на сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes/raschetnoe-obsluzhivanie/ved-i-valyutnyy-kontrol/valutniy-schet-kitay или в офисах Банка, обслуживающих юридических лиц (кроме кредитных организаций).

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Фото предоставлено ВТБ.

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Теги:
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