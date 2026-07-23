Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2026 18:17
Евгений Люлин поручил, чтобы при контроле за качеством услуг перевозчиков учитывалось мнение каждого пассажира
23 июля 2026 18:16
Новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором в 2027 году
23 июля 2026 17:18
Евгений Люлин уверен, что установка новых камер на опасных участках поможет повысить безопасность на дорогах
23 июля 2026 17:15
Нижегородской области разрешили вводить меры поддержки для молодых врачей
23 июля 2026 17:02
Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на Всероссийском форуме
23 июля 2026 16:43
Участник СВО: «Уверен, что мы всё делаем правильно, и победа будет только за нами!»
23 июля 2026 16:30
Более 2,8 тыс. кубометров воды откачали после ливня в Нижнем Новгороде
23 июля 2026 16:17
Камеры фиксации скорости планируют установить на старом Борском мосту
23 июля 2026 16:04
Глеб Никитин посетил федеральную «Точку кипения» в Москве
23 июля 2026 15:28
Эксклюзив
Заболеваемость гепатитом снизилась на 53% в Нижегородской области
Общество

Евгений Люлин поручил, чтобы при контроле за качеством услуг перевозчиков учитывалось мнение каждого пассажира

23 июля 2026 18:17 Общество
Евгений Люлин поручил, чтобы при контроле за качеством услуг перевозчиков учитывалось мнение каждого пассажира

23 июля на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили систему оценки качества работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта «Народный стандарт общественного транспорта».

Нижегородская область стала первым регионом в стране, где запущен этот проект. С 1 июля пассажиры могут оценивать качество поездок через анонимные анкеты, доступные по QR-кодам, размещённым в электробусах. Анкета содержит 23 критерия качества поездки и заполняется менее чем за минуту.

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, система создана для сбора объективной обратной связи от пассажиров, которая позволит выявлять системные проблемы в реальном времени и оперативно на них реагировать.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин добавил, что правительство региона выбрало эту систему для получения точной информации от тех людей, которые реально пользуются транспортом. Данные позволяют видеть маршрут, время, остановку, откуда пассажир начал движение, и контекст обращения, что даёт возможность перевозчикам оперативно реагировать на проблемы. Он привёл пример: по результатам опроса были выявлены проблемы с вечерней доставкой пассажиров в микрорайон Анкудиновский парк на маршруте Э-9, после чего работа вечерних рейсов была скорректирована. Это конкретный результат работы системы.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что внедрение системы обратной связи — важный шаг к повышению качества транспортного обслуживания. «Проект позволяет не только собирать оценки пассажиров, но и формировать народный рейтинг общественного транспорта, который будет учитываться при принятии управленческих решений. Это пример эффективного взаимодействия власти и граждан, когда мнение каждого пассажира может повлиять на улучшение работы транспорта», — подчеркнул Евгений Люлин.

«Это оценка, получение независимого аналитического материала, который пассажиры и общественность передают для принятия управленческих решений непосредственно Минтрансу и Центру управления развитием транспортных систем. Это очень важный механизм. Информация в реальном режиме времени помогает тем, кто организует пассажирские перевозки. Система работает и очень важна для нас, для улучшения качества управления перевозками», — подытожил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных