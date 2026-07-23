Евгений Люлин поручил, чтобы при контроле за качеством услуг перевозчиков учитывалось мнение каждого пассажира Общество

23 июля на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили систему оценки качества работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта «Народный стандарт общественного транспорта».

Нижегородская область стала первым регионом в стране, где запущен этот проект. С 1 июля пассажиры могут оценивать качество поездок через анонимные анкеты, доступные по QR-кодам, размещённым в электробусах. Анкета содержит 23 критерия качества поездки и заполняется менее чем за минуту.

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, система создана для сбора объективной обратной связи от пассажиров, которая позволит выявлять системные проблемы в реальном времени и оперативно на них реагировать.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин добавил, что правительство региона выбрало эту систему для получения точной информации от тех людей, которые реально пользуются транспортом. Данные позволяют видеть маршрут, время, остановку, откуда пассажир начал движение, и контекст обращения, что даёт возможность перевозчикам оперативно реагировать на проблемы. Он привёл пример: по результатам опроса были выявлены проблемы с вечерней доставкой пассажиров в микрорайон Анкудиновский парк на маршруте Э-9, после чего работа вечерних рейсов была скорректирована. Это конкретный результат работы системы.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что внедрение системы обратной связи — важный шаг к повышению качества транспортного обслуживания. «Проект позволяет не только собирать оценки пассажиров, но и формировать народный рейтинг общественного транспорта, который будет учитываться при принятии управленческих решений. Это пример эффективного взаимодействия власти и граждан, когда мнение каждого пассажира может повлиять на улучшение работы транспорта», — подчеркнул Евгений Люлин.

«Это оценка, получение независимого аналитического материала, который пассажиры и общественность передают для принятия управленческих решений непосредственно Минтрансу и Центру управления развитием транспортных систем. Это очень важный механизм. Информация в реальном режиме времени помогает тем, кто организует пассажирские перевозки. Система работает и очень важна для нас, для улучшения качества управления перевозками», — подытожил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.