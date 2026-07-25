Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июля 2026 08:00
Нарколог Виталий Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков
24 июля 2026 18:59
В 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы
24 июля 2026 18:14
Проезд ограничат на Зеленском съезде в выходные из-за укрепления склона
24 июля 2026 17:56
Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске
24 июля 2026 17:40
Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 17:09
Андрей Дахин: «Строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но и социальный проект»
24 июля 2026 17:06
Дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту
24 июля 2026 17:00
Молочку с плесенью выявили в нижегородских школах и больницах
24 июля 2026 16:32
Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями
24 июля 2026 16:29
До 30 млн рублей могут получить нижегородские компании на развитие разработок в сфере цифровых технологий
Общество

Нарколог Виталий Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков

25 июля 2026 08:00 Общество
Нарколог Виталий Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Курение негативно влияет на когнитивные функции организма, вызывая проблемы с памятью и концентрацией. Важно своевременно заметить тревожные симптомы, чтобы предотвратить серьёзные последствия.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что курение вызывает спазм сосудов, что приводит к недостатку кислорода в клетках мозга. Токсины и никотин также негативно влияют на концентрацию внимания, что снижает когнитивные способности.

Если человек испытывает трудности с концентрацией, становится рассеянным и забывчивым, ему трудно сосредоточиться на работе и повседневных задачах, и ему постоянно напоминают о том, что нужно сделать, это может быть признаком проблем с мозгом. Если к этим симптомам добавляются бессонница, тревога и апатия, отсутствие желания заниматься чем-либо, необходимо обратиться к врачу.

Для восстановления нормальной работы мозга необходимо полностью отказаться от курения, приводит рекомендации специалиста 360.ru. Также важно следить за своим питанием, включая продукты, богатые антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами. Регулярные физические упражнения, полноценный сон (7−8 часов в сутки) и интеллектуальные занятия, такие как чтение, изучение языков и решение задач, помогают поддерживать когнитивное здоровье.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Курение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2026 17:00
Штрафы за продажу вейпов одобрили нижегородские депутаты в первом чтении
25 мая 2026 08:00
Курение разрушает не только легкие: врач рассказал о скрытых последствиях
23 апреля 2026 18:27
Врачи предупредили, что "попкорновая болезнь" грозит даже после одного вейпа
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных