Нарколог Виталий Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков Общество

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Курение негативно влияет на когнитивные функции организма, вызывая проблемы с памятью и концентрацией. Важно своевременно заметить тревожные симптомы, чтобы предотвратить серьёзные последствия.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что курение вызывает спазм сосудов, что приводит к недостатку кислорода в клетках мозга. Токсины и никотин также негативно влияют на концентрацию внимания, что снижает когнитивные способности.

Если человек испытывает трудности с концентрацией, становится рассеянным и забывчивым, ему трудно сосредоточиться на работе и повседневных задачах, и ему постоянно напоминают о том, что нужно сделать, это может быть признаком проблем с мозгом. Если к этим симптомам добавляются бессонница, тревога и апатия, отсутствие желания заниматься чем-либо, необходимо обратиться к врачу.

Для восстановления нормальной работы мозга необходимо полностью отказаться от курения, приводит рекомендации специалиста 360.ru. Также важно следить за своим питанием, включая продукты, богатые антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами. Регулярные физические упражнения, полноценный сон (7−8 часов в сутки) и интеллектуальные занятия, такие как чтение, изучение языков и решение задач, помогают поддерживать когнитивное здоровье.