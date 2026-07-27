Нижегородские автобусы отображаются на онлайн-картах с перебоями 27 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Общественный транспорт Нижнего Новгорода отображается на онлайн-картах с перебоями 27 июля.

В ЦРТС сказали, что сегодня наблюдаются задержки в работе каналов передачи навигационных данных. Пассажиров просят это учитывать при планировании поездок.

Отметим, что ночью в регионе была объявлена беспилотная опасность (к настоящему времени ее уже отменили). Утром нижегородцы жаловались на перебои с мобильным интернетом.