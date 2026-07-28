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МТС открыла предзаказ на HUAWEI Pura90s и продажи наушников FreeClip 2 S

28 июля 2026 15:56 Общество
МТС открыла предзаказ на HUAWEI Pura90s и продажи наушников FreeClip 2 S

Компания МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

Стоимость HUAWEI Pura90s Pro составляет от 64 990 до 74 990 рублей в зависимости от конфигурации памяти, HUAWEI Pura90s Pro Max — от 84 990 до 94 990 рублей, наушники FreeClip 2 S — 22 990 рублей.

«Жители Нижегородской области всегда активно интересуются технологическими новинками, и флагманские устройства HUAWEI пользуются у нас стабильно высоким спросом. Запуская предзаказ на серию Pura90s и старт продаж FreeClip 2 S, мы даем нашим абонентам возможность первыми в регионе оценить передовые возможности мобильной фотографии и уникальный дизайн новинок. Специальные ценовые предложения и скидки делают эти инновационные устройства еще более доступными для наших клиентов», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Флагманы HUAWEI Pura90s оснащены уникальным телеобъективом 200 МП с ультрабольшим сенсором для детализированных снимков на большом расстоянии и впервые получили технологию обработки RAW 200 МП в реальном времени для 20-кратной телесъемки и видеозаписи. Технология стабилизации CIPA 7.0 минимизирует размытие в сложных условиях, а ультракамера 50 МП с сенсором RYYB 1/1,28 дюйма обеспечивает насыщенность портретов с подсветкой. Объектив XMAGE 2-го поколения обеспечивает на 43% более высокую точность цветопередачи и на 34% более широкий цветовой охват. Экран Pro Max защищен стеклом Kunlun Glass, устраняющим до 70% бликов и устойчивым к царапинам.

Возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фото: функция «Композиция с ИИ» помогает выстроить кадр, «Удаление бликов с ИИ» устраняет отражения и помехи, а «Перемещение с ИИ» позволяет выделять, перемещать и дублировать объекты на снимке. Обновленный голосовой помощник Celia обеспечивает поиск информации, генерацию контента, голосовое управление задачами и поддержку в путешествиях. Смартфоны оснащены батареей емкостью 6000 мА*ч: модель Pro поддерживает зарядку 66 Вт, а Pro Max — 100 Вт.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S сочетают выразительный дизайн и комфорт повседневного использования. Зарядный чехол с сияющим покрытием, прошедший более 100 высокотехнологичных процессов обработки, получил изысканную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Такой эффект достигается благодаря применению 22 процессов смешения цветов и нанесения покрытия. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.

Фото: пресс-служба МТС

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Теги:
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