Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2026 18:48
Концепцию молодежного туризма до 2035 года представили в Нижнем Новгороде
30 июля 2026 18:30
Нижегородцы смогут отслеживать общественный транспорты через чат-бот
30 июля 2026 18:00
Эксклюзив
Юрист рассказал, можно ли нижегородцам пользоваться Telegram
30 июля 2026 17:37
Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе
30 июля 2026 17:34
Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области
30 июля 2026 17:21
ККС досрочно лишила полномочий Шахунского судью Пашкевича
30 июля 2026 17:18
ПФО сохранил второе место по числу DDoS-атак в России
30 июля 2026 16:38
Эксклюзив
Семь нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта
30 июля 2026 16:27
Дом-музей академика Харитона в Сарове признали ОКН
30 июля 2026 16:19
Нижегородская область заняла 4-е место в национальном рейтинге инновационного развития
Общество

Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

30 июля 2026 17:37 Общество
Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Лета много не бывает, но время не остановить. Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет премьеры кино и сериалов, которые скрасят удлиняющиеся вечера последнего летнего месяца. И пусть «Холод» (18+) останется только на экране — весь август по четвергам продолжат выходить новые эпизоды сериала, в котором беспощадным возмездием в духе графа Монте-Кристо занимается наша современница.

Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш). В ответ та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять и к каким последствиям может привести пламя возмездия. В триллере «Холод», который получил одну из самых высоких оценок зрителей Wink (9,4 из 10-ти), также снимались Лариса Гузеева, Пётр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков и другие.

Снова месть, но уже с южнокорейским колоритом, становится двигателем сюжета в фильме ужасов «Колония» (18+). Это кино поможет подготовиться к корпоративным будням тем, кто в августе возвращается из отпусков. Историю о крушении социальных норм снял режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо. В Сеуле проходит презентация новой разработки известной корпорации, занимающейся биоинженерией. Однако уволенный из компании сотрудник решает отомстить, выпустив в деловом центре вирус. Он превращает обитателей крупного офисного центра в кровожадных монстров, наделенных коллективным разумом. В кинотренинге по выживанию в офисе, несмотря на любые обстоятельства, снялись Чон Джи-хён, Ку Гё-хван, Чи Чхан-ук, Ким Щин-нок и другие. «Колония» откроется в Wink с 1 августа.

Яркую коллекцию премьер собрал Wink для тех, кто догуливает последний месяц каникул. Фильм для семейного просмотра «Малыш-каратист» (12+) напомнит, почему важно заниматься спортом. Москвичу Саше (Мирон Проворов) всего 12 лет, а привычный уклад жизни серьезно меняется. Родители-врачи надолго уезжают в африканскую командировку, а его отправляют к тете в Пятигорск. Саша не может привыкнуть к новому городу, в школе его травят, а потом еще приходит новость, что родители пропали без вести во время наводнения… В минуту отчаяния на помощь приходит храбрая Маша, которая знакомит Сашу с карате. В трогательной истории о взрослении, дружбе, принятии себя и укреплении духа с помощью боевых искусств также снялись Роман Курцын, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Кирилл Плетнев, Полина Максимова и другие. Малыш-каратист выйдет на татами в Wink уже 31 июля.

Семейная комедия «Космическая Машка» (12+) в свою очередь напомнит, что школа уже не за горами. 11-летняя Маша выросла в семье космонавта: она умеет управлять самолетом, водит машину, мастерски обращается со швейной машинкой и вообще с техникой на «ты». Но вот однажды ее отец отправляется в очередную космическую экспедицию, а Маша летит в Санкт-Петербург к бабушке. Там ей предстоит впервые пойти в обычную школу, познакомиться со сверстниками, которые, в отличие от нее, не росли на космодроме. А еще она приведет в гости бездомного и вообще намерена преобразить мир вокруг себя. Режиссер-постановщик комедии — Никита Владимиров, а главные роли исполнили Азарелль Сенлис Ляфёй, Татьяна Догилева и Михаил Тройник. Фильм уже доступен на Wink.

«Робоняня» (6+) — это продолжение комедийной киновселенной «Не одна дома» о приключениях уже известной зрителям девочки Златы, которая теперь стала главной героиней собственной истории. Она мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее одну дома на каникулах, а присматривать за ней будет экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Робоняня следит за расписанием Златы, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля… Режиссерами фильма стали Максим Максимов и Анна Соловьева-Карпович, а роли в фильме исполнили Ева Смирнова и семья популярных блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки, ставшие для главной героини киносемьей. День премьеры в августе будет объявлен позднее.

Сразу в двух премьерных проектах дети передают главные роли любимым питомцам. С 31 июля можно будет посмотреть семейную комедию «Дени и Мэни в кино!» (6+). Лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни — настоящие суперзвезды соцсетей и любимцы миллионов. Теперь четвероногие герои, покорившие всех своим обаянием и трогательной дружбой, вышли на большой экран. В фильме их дружбе предстоит пройти через серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь. Вместе с суперзвездными питомцами в фильме снялись Степан Девонин и Ольга Веникова, а также Артем Ткаченко, Дмитрий Хрусталев, Влад Лисовец и фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева.

Полнометражный российско-белорусский анимационный фильм, как понятно уже по названию, тоже посвящен лучшим друзьям человека. «Папа, купи пёсика» (6+) — мультфильм о захватывающих приключениях песика Диппи. Прототипом главного героя стал питомец Миланы Хаметовой — чихуахуа Дипик, часто появляющийся в ее соцсетях. Она же озвучила главную героиню Милану — девочку, мечтающую о собаке, а отец семейства говорит голосом Давида Манукяна. Милана получает долгожданный подарок от родителей — щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Пока Милана ведет поиски любимого питомца, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Диппи знакомится с уличным котом Бинго, крысой Бэнгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. О дате премьеры будет сообщено позднее.

Наконец, после семейного просмотра с детьми и подростками, взрослые с 1 августа смогут посмотреть «Звездный сигнал» (18+) — свежий канадский научно-фантастический детектив. Проект Анники по съемке темной материи получил широкую известность и привлек внимание эксцентричного миллиардера Сэма Хьюстона. Он мечтает изучать тайны космоса и приглашает Аннику на частный остров в компании талантливого молодого инженера Чарли. Там они знакомятся с опытным ученым Пэрри, резким и неприятным мужчиной, создавшим прототип передатчика для контактов с инопланетянами. Последствия их экспериментов могут привести к непредсказуемым последствиям. Главные роли в фильме Джонатана Собола исполнили Изабель Фурман и Деннис Куэйд.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных