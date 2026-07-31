ИИ-агенты идут в цеха: какие задачи им готова поручить промышленность Общество

Фото: пресс-служба Билайна

Команда Билайн Big Data & AI, развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта, изучила запросы промышленного сектора и выделила ключевые задачи, которые предприятия готовы делегировать ИИ‑агентам.

На фоне дефицита кадров и перехода от экспериментов с генеративным ИИ к агентским сценариям особенно востребованы процессы вокруг производства — закупки, документооборот, работа с регламентами и обращениями.

Агенты представляют собой комплекс программного обеспечения для управления корпоративными знаниями с возможностями автоматической обработки данных, который устанавливается в техническом контуре производства.

ИИ‑агент для операционной поддержки работников на линии помогает быстрее возвращать оборудование в работу и снижать зависимость от ручного поиска инструкций. В сценарии «ассистента сотрудника цеха» он может обрабатывать до 100% типовых запросов и сокращать время на поиск информации и устранение ошибок до 30%. Оператор задает вопрос в привычном формате, а агент обеспечивает умный поиск по базе и выдает ответ.

ИИ‑агент для нормативной документации и регламентов ускоряет подготовку документов для сертификации и снижает риск простоев из‑за просроченных требований. Ассистент для сертификации может сократить время на подготовку пакетов до 80% и снизить риск простоя до 50%. Он формирует документы по ГОСТ и ТР ТС на основе шаблонов и требований конкретных стран, отслеживает изменения в стандартах и уведомляет профильные подразделения.

ИИ‑агент для документооборота, корреспонденции и претензий увеличивает скорость обработки входящих потоков и уменьшает объем рутинной работы. Подготовку типовой документации он ускоряет до 30%. Входящую корреспонденцию такой «цифровой сотрудник» помогает обрабатывать до 80% быстрее, а трудозатраты на поиск документов снижаются до 85%. Для претензий он сокращает время на классификацию и маршрутизацию рекламаций до 80%, повышая качество анализа первопричин до 50%.

ИИ‑агент для адаптации новых сотрудников помогает быстрее довести новичка до самостоятельной работы и снизить нагрузку на наставников. Цифровой ассистент выступает навигатором по базе знаний предприятия: находит нужные сведения, объясняет порядок действий и помогает быстрее ориентироваться без постоянных обращений к коллегам.

По словам Константина Романова, директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, российские промышленные предприятия ищут не пилоты, а готовые решения с понятным эффектом, без сложного внедрения и переобучения персонала, а ИИ‑агенты уже реализованы в проектах Билайн Big Data & AI и могут быть внедрены в процессы компаний с учетом их данных, регламентов и ИТ‑контура. Такие агенты становятся напарниками для сотрудников: помогают быстрее принимать решения, снижают ручную нагрузку и уменьшают риск ошибок.

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